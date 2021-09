Antonella Clerici curiosità: che titolo di studio ha la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici la conosciamo ormai bene e la seguiamo nei suoi programmi con affetto, ma sapete che titolo di studio ha la conduttrice?

Semplicità, simpatia e un indiscusso fascino hanno sempre contraddistinto Antonella Clerici, sin dai suoi esordi in tv; in molti la ricorderanno da giovane, tra gli anni ’80 e ’90, impegnata in diverse trasmissioni sportive Rai come Oggi sport, Dribbling, Domenica sprint e Telegol.

La svolta arriva con la proposta di conduzione de La prova del cuoco, un programma che “Antonellina” porterà al successo e inciderà nel suo cuore per tantissimi anni. Ora, dopo l’addio al programma, conduce il nuovo E’ sempre mezzogiorno con ottimi risultati; ma sapete che titolo di studio ha la conduttrice?

Antonella Clerici, il titolo di studio della conduttrice

Dopo aver lasciato La prova del cuoco a Elisa Isoardi e aver partecipato al programma come autrice, la Clerici si è rimessa in gioco con un nuovo programma culinario, E’ sempre mezzogiorno, che ha scalzato proprio il vecchio storico appuntamento.

Con la sua qualità, Antonellina è riuscita a portare al successo anche questo nuovo progetto, realizzando nella scorsa stagione televisiva una media del 14% di share; un talento, quello della Clerici, formatosi anche fra libri e manuali.

In molti infatti non sanno che, prima di iniziare la carriera come giornalista sportiva e poi conduttrice, la Clerici ha conseguito una laurea in Giurisprudenza, laureandosi con 110 e lode, il massimo dei voti.

Anche impegnata più volte col Festival di Sanremo, la Clerici si gode questa sua seconda giovinezza e questo nuovo inizio con E’ sempre mezzogiorno, un programma a cui tantissimi telespettatori si stanno già affezionando; basti vedere il successo di alcuni degli ospiti (come ad esempio lo chef Simone Buzzi) per far capire quanto ancora una volta la Rai abbia fatto bene ad affidarsi ad una conduttrice del suo calibro.