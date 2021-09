Ricordate Milla Clark? Protagonista di Vite al Limite oggi è completamente diversa dopo aver partecipato alla quarta edizione del programma

Mila Clark oggi è completamente diversa. La protagonista della quarta stagione di Vite al Limite è cambiata tantissimo e una foto testimonia la differenza. Il cambiamento è stato talmente evidente da ricevere i complimenti del Dottor Nowzaradan.

Oggi, infatti, Milla Clark è una persona totalmente diversa e dopo aver partecipato al programma “Vite al Limite”, che racconta le storie di persone in difficoltà (e con una vita in pericolo) per via dei loro problemi di sovrappeso. Ecco come sta oggi Milla.

Milla Clark, ecco com’è oggi

Milla è stata una delle maggiori protagoniste della quarta stagione del programma “Vite al Limite”, trasmesso da Real Time. La storia della Clark inizia nel 2013, quando arriva nella clinica di Houston dal famosissimo Dottor Nowzaradan (protagonista della trasmissione).

In quel periodo, Milla aveva raggiunto un peso di 340kg, peso che veniva considerato un vero e proprio pericolo per la vita della donna. Le condizioni di Milla, infatti, preoccupavano molto, ma la Clark ha mostrato grande voglia e impegno nel migliorare la sua condizione fisica.

La sua dedizione le ha permesso di uscire dal tunnel e liberarsi della sua obesità, arrivando a perdere peso in maniera sufficiente da poter sostenere un intervento di bypass gastrico nella struttura del dott. Nowzaradan. Alla fine, Milla Clark è riuscita a perdere ben 270 kg.

Dopo un intervento chirurgico di rimozione della pelle e due sostituzioni del ginocchio, oggi MIlla è in formissima e vive una vita tranquilla senza il pensiero dell’obesità. A dimostrare l’ottimo momento di forma della donna sono le tante foto pubblicate sui social.

Oggi Milla si sente felice e, nonostante le difficoltà durante il suo lungo percorso, è molto orgogliosa della sua esperienza e spesso ha ringraziato pubblicamente il dottor Nowzaradan. Spesso Milla pubblica foto sui suoi account social per condividere la sua storia, un esempio per chi, come lei, ha sofferto o soffre di grave obesità.