Proprio ieri ha debuttato la prima puntata del Grande Fratello Vip e Francesca Cipriani è già stata vittima di un piccolo ‘incidente’.

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato e già sono successi i primi scandali. Proprio ieri infatti, ha debuttato la prima puntata, i vip sono entrati nella casa più spiata d’Italia ed hanno dato prova di essere già pronti a creare le famose dinamiche che appassioneranno i telespettatori da casa.

Per chi ha assistito alla puntata, è risultato ovvio che si sia creata qualche antipatia tra i coinquilini, soprattutto tra la soprano Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e la povera Raffaella Fico, la quale è stata ‘presa di mira da entrambe’. Insomma, il GFVip è arrivato e sicuramente avrà in serbo per noi una moltitudine di momenti escandescenti ed esilaranti.

Proprio ieri, 13 settembre, l’esuberante Francesca Cipriani è stata vittima di un brutale scherzo da parte di Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip: La pazza richiesta della concorrente prima di entrare nella casa

La Cipriani si scaglia contro la redazione del GFVip

Che Francesca Cipriani sia una ‘macchina da guerra da reality’ è evidente agli occhi di tutti. In più di un’occasione ha dimostrato di essere un’ottima produttrice di scene esilaranti, note ancora oggi sotto forma dei cosiddetti ‘meme’ e, soprattutto di rendere iconico ogni suoi intervento.

LEGGI ANCHE —> Francesca Cipriani ieri e oggi: com’era e com’è la showgirl, trasformazione incredibile

Ricordiamo tutti la sua partecipazione all’Isola dei Famosi: proprio nel momento in cui la naufraga avrebbe dovuto raggiungere il punto di ritrovo, non riuscì a lanciarsi dall’elicottero e costrinse il pilota ad arrivare quasi a pelo con il mare. Nella scorse edizioni del GF inoltre, entrò nella casa per avere un confronto con l’influencer Valentina Vignali, la quale l’aveva presa in giro ed aveva insinuato che la povera Francesca fosse una persona vuota dentro. La Cipriani si presentò con un vestitino praticamente invisibile che mostrava benissimo il lato B.

Ebbene, anche quest’anno Francesca Cipriani ha lasciato il segno già alla prima puntata. L’ex gieffina è stata vittima di un brutale scherzo da parte di Alfonso Signorini, il quale ha sfruttato la fobia della bella bionda per terrorizzarla.

LEGGI ANCHE —> Francesca Cipriani, nuovo intervento: vuole diventare come Kim Kardashian

Il conduttore infatti, sa benissimo che Francesca soffre di vertigini. L’ha fatta quindi posizionare su un’altalena, facendola alzare dalla redazione il più possibile e questo ha letteralmente terrorizzato la povera Cipriani, la quale ha intimato la produzione a farla scendere immediatamente.