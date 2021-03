Francesca Cipriani, nuovo intervento: vuole diventare come Kim Kardashian

Francesca Cipriani torna sotto i ferri del chirurgo estetico. Questa volta la modella ha deciso di ritoccare il lato B. Ecco i dettagli della nuova operazione.

Nuovo intervento chirurgico per Francesca Cipriani. L’opinionista di Pomeriggio Cinque non è nuova agli interventi per modificare il su corpo. Negli corsi anni ha rifatto più volte il seno fino ad arrivare ad una taglia ottava. Successivamente per rendere più armonico il corpo ha deciso si sottoporsi anche ad una modifica del fondoschiena arrivando ad operarsi per ben due volte. La prima operazione prevedeva il posizionamento della protesi sotto muscolo ma il chirurgo non riuscì a completare l’intervento, successivamente di riprovò con una protesi posta sopra la fascia muscolare ma anche questa volta non ci fu il risultato sperato. Le protesi oltre a vedersi e spostarsi di continuo le facevano molto male quando era seduta. Un problema che le provocò un forte danno fisico e psicologico che la costrinse a non uscire di casa per più di un anno. L’ospedale si prese la responsabilità e le diede un risarcimento di 60 mila euro. Nonostante tutto però il sogno di un fondoschiena perfetto non ha mai abbandonato l’influencer che nei giorni scorsi si è sottoposta ad un nuovo intervento. Questa volta come ha dichiarato la stessa Cipriani voleva ottenere un lato b somigliante a quello di Kim Kardashian e per farlo è ricorsa alla Liposcultura. La pratica prevede una liposuzione solitamente nelle zone delle cosce della pancia e dei fianchi e successivamente il grasso rimosso viene iniettato nei glutei per aumentarne il volume.

Francesca Cipriani ha fatto sapere tramite una Instagram stories girata in ospedale che l’intervento è andato benissimo e ora dovrà solo riposarsi prima di poter sfoggiare il suo nuovo corpo da urlo. “Sono un mix tra Barbie e Kim” ha affermato sui social.

Non ci resta che attendere qualche settimana prima di vederla nuovamente nei salotti di Barbara D’Urso con un nuovo bombastico fondoschiena.