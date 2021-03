Uomini e donne, volevano farmi fuori: dice Roberto dopo l’esclusione

Dopo la puntata di Uomini e donne andata in onda il 12 marzo, Roberto commenta la sua cacciata sui social e da la colpa ad una donna

Ieri ancora una volta Maria De Filippi è riuscita a smascherare un partecipante di Uomini e donne. In questo caso si è trattato di un cavaliere che a quanto pare aveva una relazione fuori. Attraverso dei video, registrati dallo stesso Roberto nei camerini, Queen Mary, lo ha lasciato davvero senza parole invitandolo ad uscire dagli studi. Nel frattempo, però, il siciliano ha commentato l’accaduto rispondendo ad alcuni commenti degli utenti sotto alla sua ultima foto, pubblicata su Instagram. Secondo Di Silvestri, la donna con cui avrebbe avuto la frequentazione, sarebbe bugiarda e avrebbe organizzato tutto per farlo fuori dal programma.

Maria De Filippi smaschera un cavaliere di Uomini e donne

Roberto Di Silvestri già nelle scorse settimane è stato al centro di polemiche. In studio era arrivata una segnalazione dove pare fosse stato visto in compagnia di una dama in un famoso bar di Catania. Il cavaliere ha sempre negato, spiegando di essere stato nel locale di mattina ma da solo.

A distanza di giorni, però, la donna con cui Roberto era nel locale quella domenica mattina si è fatta avanti con la redazione portando le prove di ciò che successo realmente. Di Silvestri, non potendo negare l’evidenza è andato via dalla trasmissione ma, dopo la messa in onda ha deciso di dire la sua e replicare.

Roberto De Silvestri risponde alle critiche degli haters

Subito dopo la messa in onda di Uomini e donne, Roberto De Silvestri ha voluto dire la sua rispondendo ad alcuni haters. Molti telespettatori hanno criticato il comportamento dell’ex cavaliere, non solo per la presa in giro nei confronti di Patrizia ma anche della stessa redazione. L’uomo ha poi continuato dicendo che “la signora che ha fatto la segnalazione è una bugiarda seriale che ha fatto le stesse cose con il suo ex marito ed il suo ex compagno”.