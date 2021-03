Il marito di Guendalina Tavassi vuole tornare con lei: “Sono innamoratissimo. Farò di tutto per riconquistarla”. Ecco cosa ha raccontato sulla fine della loro relazione.

Guendalina Tavassi ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore campano Umberto D’Aponte. Una notizia che ha colto di sorpresa tutti i followers della coppia per molti motivi. La Tavassi ha raccontato che la sua relazione con D’Aponte è terminata da tempo e di vivere da separata in casa per il bene dei loro due figli Chloe e Salvatore. Una notizia che ha fatto storcere il naso a più di una persona visto che solo il 14 febbraio scorso, per la festa di San Valentino la coppia si è scambiata tenere frasi d’amore sui social. Un altro fatto incoerente è quello che riguarda i video sexy che sono stati rubati a Guendalina dopo aver violato il suo icloud. In quell’occasione la Tavassi aveva dichiarato di aver girato i filmini per mandarli al marito lontano per lavoro. Anche questa notizia se la coppia fosse realmente separata da tempo non sarebbe vera. I diretti interessati non hanno ancora risposto alle accuse dei loro followers ma Umberto D’Aponte ha voluto raccontare la sua versione.

Il 34enne afferma di essere ancora innamorato della moglie e di voler assolutamente recuperare la situazione e riconquistarla. Ha ammesso di aver sbagliato e aver avuto alcuni comportamenti sbagliati nei confronti della moglie ma non conferma ci sia stato un tradimento. Anche la moglie non ha voluto ammettere che la separazione fosse dovuta alla presenza di un’altra donna ma i dubbi rimangono. Se Umberto ha dichiarato di provare ancora dei sentimenti, la moglie sembra invece aver chiuso definitivamente la relazione. La ex Gieffina racconta di essere pronta ad avere una relazione serena con l’ex continuando anche a vivere sotto lo stesso tetto. Da piccola ha vissuto la separazione dei suoi genitori in modo tragico e non vuole che i suoi figli possano soffrire come ha sofferto lei in passato.

Per questo lei e D’Aponte manterranno una parvenza di famiglia ma esclude ci possa essere un ritorno di fiamma nonostante le intenzioni del marito. Purtroppo entrambi non hanno voluto svelare il vero motivo che ha portato alla loro separazione ma Guendalina non ha dubbi: la relazione è finita!