Mercedesz Henger, sotto la camicetta trasparente nulla: i fan.. che visione!

Mercedesz Henger manda in delirio tutti i suoi fan pubblicando alcuni scatti bollenti sul suo profilo Instagram.

Proprio come sua madre Eva, anche Mercedesz sa come scatenare gli animi dei suoi fan. Oltre alla grande somiglianza visiva, con l’ex attrice porno, al giovane Henger è davvero super sexy. Negli ultimi anni, anche grazie alla presenza del suo compagno Lucas Peracchi, ex tronista di ued, la giovane modella è riuscita a raggiungere degli obiettivi davvero grandiosi, seguendo una dieta equilibrata e soprattutto praticando tanta attività fisica. Oggi, Mercedesz ha un corpo praticamente scolpito e basta vedere alcuni suoi scatti per restare senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger “dimentica” il reggiseno e scatena il web

E proprio dando uno sguardo al suo profilo Instagram che possiamo dire quanto Mercedesz Henger è stupenda. Nel suo ultimo shooting fotografico, ha lasciato tutti a bocca aperta, mettendo in evidenza le sue perfette forme.

La Henger anche quest’oggi ha fatto centro. Si mostra precisamente in tre scatti mozzafiato come del resto si può vedere nel post seguente. La figlia dell’ex attrice porno ha addosso un pantalone nero e una camicia bianca completamente trasparente.

Fin qui nulla di strano se solo non avesse dimenticato il reggiseno. Una visione assolutamente celestiale che lascia libera l’immaginazione. Nell’ultima foto poi ha una giacca aperta e un reggiseno nero che a stendo copre le sue grazie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Ancora nessuna riappacificazione con Eva

E mentre Mercedesz Henger continua a spopolare sul web, proprio come mamma Eva, il rapporto tra le due continua ad essere freddo e distante. Ormai, sono più di due anni che madre e figlia si sono allontanate.

Il motivo delle loro discussioni il fidanzato di Mercedesz, Lucas. L’ex tronista più volte è stato accusato dalla suocera di non avere “rispetto” per la sua bambina. Infatti, si è parlato addirittura di maltrattamenti che la ragazza ha sempre smentito anche in televisione.

Ad oggi, la verità ancora non è venuta a galla ma l’unica cosa certa è che Eva e sua figlia non hanno più nessun rapporto.