Melissa Satta, non una parola su Mattia: preferisce rivelare un segreto sul suo corpo – FOTO

Melissa Satta mostra ai sui followers l’allenamento per avere un fisico scultoreo e poi condivide il suo segreto: il massaggio ai glutei! Ecco tutti i consigli di Melissa per tenersi in forma.

Melissa Satta si mostra sui social più sensuale e bella che mai. Nonostante impazzi il gossip sulla sua nuova relazione con l’imprenditore milanese Mattia Rivetti, la showgirl continua la sua vita come niente fosse, decidendo di non parlare della questione. Non può però non raccontare e condividere con i suoi followers gli allenamenti e le cure di bellezza ai quali si sottopone ogni giorno. La sua passione per lo sport e per l’allenamento fisico sono noti e da anni Melissa pubblica dei tutorial per aiutare tutte le ragazze che la seguono a tenersi in forma condividendo l’ashtag #trainingwithmelissa. Uno stile di vita sano ed equilibrato che come mostrano le foto che pubblica su Instagram danno i frutti sperati. La showgirl infatti mostra un fisico invidiabile che fa impazzire tutti i suoi followers. Gambe toniche, addominali e glutei scultorei frutto di tanta passione.

Ma come mostra Melissa il suo corpo perfetto è frutto di un duro allenamento e soprattutto di tanta costanza: “Ma come ci riesci? È complicatissimo” le scrivono, mentre effettua gli esercizi d’allenamento. “Incredibile” e “Bravissima”, commentano altri followers. Melissa prosegue imperterrita il workout e svela un altro importantissimo segreto. La Satta ricorda che oltre all’allenamento fisico bisogna fare dei massaggi drenanti: “Quando ci si allena con i pesi, può capitare che la ritenzione aumenta un pochino… Oltre alle gambe, dreniamo anche i fianchi” scrive sui social mostrando un video nel quale si intravede il suo fondoschiena rotondo e perfetto.

E poi come ricorda la showgirl 35enne l’alimentazione deve essere controllata e sana, senza però rinunciare al gusto e soprattutto a qualche sgarro. Insomma un vero e proprio stile di vita da seguire se si vuole essere come Melissa.