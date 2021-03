Le anticipazioni di Uomini e donne lasciano davvero senza parole i fan del programma: gli spoiler rivelano un clamoroso ritorno nel parterre maschile.

Ieri 11 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Gli spoiler rivelano clamorose novità soprattutto per quanto riguarda gli over. La puntata come sempre è iniziata con Gemma Galgani che ha deciso di riprendere la conoscenza con Maurizio G. In studio entrambi hanno ammesso di provare un interesse, cosa che ha infastidito Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma il vero colpo di scena riguarda un ritorno inaspettato: stiamo parlando di un uomo molto amato della dama torinese.

Ci sarà un altro ritorno

A quanto pare, come riportano le anticipazioni di Ued, dopo mesi di assenza nel parterre maschile farà ritorno Nicola Vivarelli. Il giovane, proprio pochi giorni fa è stato smascherato da un ex dama di Uomini e donne, ma ora è pronto a tornare e a mettersi di nuovo in gioco. Ricordiamo che nel mese di novembre, aveva deciso di lasciare il programma a causa del suo lavoro, in quanto ufficiale di Marina. Come la prenderà Gemma?

Intanto, possiamo confermare anche un addio. Si tratta di Gero, il bellissimo cavaliere siciliano che ha deciso di abbandonare il format televisivo. Un decisione che lascerà Samantha Curcio senza parole, visto l’interesse che aveva mostrato di recente nei suoi riguardi. C’era stata anche un’esterna tra i due ma a quanto pare il 30enne non è rimasto particolarmente colpito dalla tronista.

Anticipazioni trono over: le accuse di Gianni

Le anticipazioni di Uomini e donne non sono finite qui. Gli spoiler rivelano che Gianni Sperti ha avuto da ridire ancora una volta su alcuni comportamenti di Maria Tona. Nel dettaglio, secondo l’opinionista la dama sta sponsorizzando il centro estetico dove lavora. Ma a confermare ancora di più il suo dubbio, il presunto intervento al naso di Alessandro proprio nella stessa struttura dove collabora la donna. Ovviamente la dama dirà che non ha assolutamente bisogno di visibilità e come sempre il le opinioni si divideranno a metà.