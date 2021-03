L’ex dama di Uomini e donne Veronica De Nigris ha smascherato Nicola Vivarelli in una diretta su Instagram con delle rivelazioni choc

Chi ha seguito Uomini e donne di sicuro si ricorderà di Sirius. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani più volte è stato accusato di essere falso e secondo qualcuno anche omosessuale. Ricordiamo che Nicola Vivarelli di appena 26 anni si è presentato al trono over per corteggiare la dama torinese, di ben 71. Una scelta che ha sempre diviso il pubblico a metà anche se la maggior parte dei telespettatori non ha mai creduto alla sua buona fede. Dopo aver chiuso con la direttrice di sala, Nicola ha iniziato a frequentare Veronica De Nigris e quest’ultima proprio ieri sera durante una diretta con Fralof ha smascherato l’ex cavaliere.

Veronica De Nigris racconta la sua esperienza a Ued a Fralof

Veronica De Nigris ha deciso di partecipare ad una diretta e di dire la sua, sull’esperienza vissuta a Uomini e donne. L’ex dama ha risposto alle domande di fralof, ed è stata molto sincera. in primis, ha ammesso che ha deciso di far parte del parterre grazie alle amiche che l’hanno convinta a darsi una nuova possibilità e di fare una nuova esperienza.

All’inizio era molto titubante ma con il tempo ha capito che Maria De Filippi e il suo staff fanno un ottimo lavoro. La dama di Benevento, che da poco si è trasferita a Roma, ha parlato delle due conoscenze avute nel programma: prima è uscita con Armando Incarnato e poi con Nicola Vivarelli.

Sirius avrebbe preso in giro tutti al Trono Over

Con l’imprenditore napoletano, Veronica ha spiegato che lo ha sempre visto un personaggio ma ha comunque voluto dargli un’occasione e conoscerlo. Purtroppo, il loro incontro ha confermato i suoi dubbi ed è convinta che Armando sia in televisione solo per pubblicità perchè ormai a Napoli tutto conoscono chi è realmente.

Poi è passata alla frequentazione con Sirius, e anche in questo caso ha ammesso che era molto titubante. Non ha mai creduto all’interesse di Nicola nei confronti di Gemma e dopo la loro breve frequentazione ne ha avuto la conferma. Vivarelli è alla ricerca di visibilità e Uomini e donne era un ottimo trampolino di lancio.

Inoltre, l’ex dama ha sottolineato che tra di loro oltre un bacio non c’è mai stata nessuna intimità (come Nicola aveva dichiarato in programma) e che il ragazzo ha inventato tutto. “E’ falso ha mentito, cercava solo popolarità”. Il vero colpo di scena, però, riguarda il motivo: secondo Veronica, Sirius avrebbe detto quella bugia per mettere a tacere le voci su di lui sulla presunta omosessualità.