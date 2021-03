Vediamo insieme la particolare decisione che ha preso Rosalinda, dopo la fine del suo percorso all’interno della casa da Grande Fratello.

Una ragazza che durante il suo reality ha affrontato davvero molti ostacoli, decidendo poi di abbandonare il suo nome d’arte e di utilizzare il suo vero nome, ovvero Rosalinda.

Ma nelle ultime ore ha preso una decisione particolare, dopo gli ulteriori insulti che ha ricevuto.

Rosalinda Cannavò ha deciso cosa fare

Come sappiamo perfettamente la bella Rosalinda dopo la fine della sua permanenza nella casa ha fatto una grande rinuncia, ovvero non farsi più chiamare Adua del Vesco ma Rosalinda Cannavò.

Ha deciso poi di proseguire con la sua storia d’amore iniziata all’interno della casa con Andrea Zenga, dopo aver messo fine alla sua lunga relazione con il precedente compagno, dal quale aveva ricevuto anche una diffida a parlare di lui, mentre era ancora nel reality.

Ma la vita di Rosalinda non è tornata tranquilla perché come lei stessa ha dichiarato c’è stato un vero e proprio accanimento nei suoi confronti, le sue parole sono state le seguenti:

“Finirà mai tutta questa cattiveria nei confronti miei, della mia famiglia e delle persone a cui tengo?”

Molti degli insulti che riceve fanno riferimento alla sua nuova relazione, e per questo ha deciso di compiere un gesto importante per una attrice e personaggio televisivo, ovvero allontanarsi dai social.

Rosalinda ha dichiarato:

“….Non è bello ricevere insulti rivolti a me e alla mia famiglia. Cerco di non pensarci ed è questo il motivo per il quale mi dedico più alla mia famiglia e non ai social”

Anche in precedenza Rosalinda aveva pubblicato alcune immagini che contenevano dei messaggi davvero poco carini nei suoi confronti, dove chiedeva di dare il giusto peso alle parole.

Speriamo davvero che tutto possa finire nel più breve tempo possibile in modo tale che Rosalinda possa tornare a vivere i social per quello che sono, ovvero un momento di condivisione e svago.