Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono già in crisi? Un dettaglio notato dai fan li ha subito allarmati

Ieri pomeriggio durante la puntata di uomini e donne è andata in onda la scelta di Riccardo e Roberta. La coppia dopo vari tira e molla finalmente ha deciso di viversi fuori dagli studi dichiarandosi amore. Sia la Di Padua che Guarnieri hanno ammesso di provare l’uno per l’altro un forte sentimento, ed è giusto continuare la storia fuori. Tanta emozione, tante lacrime e soprattutto tanti messaggi da parte dei fan che non aspettavano altro. Ovviamente le puntate di Uomini e donne sono registrate con una differenza di circa 15 giorni di anticipo. Ora la domanda che tutti si stanno chiedendo è se l’amatissima coppia è ancora insieme. Vediamo cosa abbiamo scoperto.

Riccardo e Roberta lasciato lo studio di uomini e donne

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nella puntata del nove marzo 2021 hanno deciso di lasciare insieme il programma e vivere la loro storia fuori. Un momento molto emozionante che ha visto i due protagonisti di Uomini e donne seduti sulle poltrone rosse, con tanto di petali… Il cavaliere tra le lacrime, ha confessato di aver capito di amare Roberta già da tempo ma per il solito orgoglio non lo ha mai ammesso. “Lei ha accettato i miei difetti, una cosa non facile”.

Dopo aver ballato stretti stretti al centro dello studio, entrambi hanno salutato e ringraziato Maria De Filippi e i propri collaboratori, per l’impegno e la pazienza avuta durante tutti questi anni. Subito dopo la scelta, però, gli utenti, hanno notato un piccolo dettaglio che lascerebbe pensare già ad una crisi.

E’ già crisi per la coppia?

Nel dettaglio, in molto da casa hanno notato che Riccardo e Roberta non si seguono su Instagram. A mettere a tacere ogni dubbio, però, gli stessi interessati che nel corso della giornata hanno postato uno scatto romanticissimo e i messaggi di auguri ricevuti da tutti coloro che hanno seguito il loro percorso.

A testimoniare, inoltre, che tra i due tutto procede a gonfie vele anche la risposta che Roberta ha dato all’amica Valentina Autiero: “Amore sarai sempre con noi”, facendo riferimento proprio a lei e a Guarnieri.