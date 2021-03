Fabrizio Frizzi, svelato il valore dell’eredità lasciata: “incalcolabile”

Un patrimonio incalcolabile quello che Fabrizio Frizzi ha lasciato alla sua famiglia ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto

Sono quasi tre anni che Fabrizio Frizzi è venuto a mancare e in molti ancora oggi sentono la sua mancanza. Il noto conduttore ha lasciato tanto sia alla sua famiglia che ai propri colleghi. Chi lo ha conosciuto sa benissimo quanto è stata una persona dall’animo buono: sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri. Di recente a volerlo ricordare anche un suo collega che gli ha dedicato un libro e ha svelato anche la grande eredità lasciata da Frizzi.

Il grande patrimonio lasciato da Fabrizio Frizzi

Stiamo parlando del giornalista de La Stampa, Alberto Infelise. Quest’ultimo ha voluto dedicare un libro al conduttore intitolato a suo nome: “Fabrizio Frizzi Meraviglioso”. Nel testo si parla della vita del presentatore, dei suoi amici, della propria famiglia e anche del suo pubblico, che non lo ha mai abbandonato. Il giornalista, spiega anche il motivo di quel “meraviglioso” affermando che quel termine era spesso usato da Frizzi.

Infine, Alberto Infelise ha rivelato anche la grande e vera eredità lasciata dal compianto. Non si tratta di beni materiali ma bensì di valori, che possiamo dire sono molto più importanti. “Parliamo di in patrimonio incalcolabile costituito da una semplicità disarmante, in un mondo fatto di luci, esagerazioni e tanta arroganza, ha concluso il giornalista.

L’amore dei fan e della famiglia del conduttore

Il ricordo di Fabrizio Frizzi è sempre vivo nei cuori e nei ricordi di chi lo ha voluto bene. La moglie Carlotta Mantovan insieme alla sua bambina Stella Frizzi lo ricorda in ogni istante e lo stesso fanno anche i fan. Al conduttore, è stata dedicata anche una pagina su Instagram a suo nome e ogni giorni la fanpage posta scatti e video di Fabrizio. Ricordiamo anche che a suo nome è stato dedicato anche uno studio Rai, dove va in onda Domenica In.