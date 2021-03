Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo a Giulia Salemi che ha fatto una particolare dichiarazione su Instagram, e cosa riguardava.

Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia è stato molto amato e seguito, per via anche della sua relazione con Pierpaolo, ma non solo.

Nelle ultime ore però ha dichiarato qualcosa di davvero particolare che ha lasciato tutti senza parole.

Giulia Salemi cosa succede?

La bella concorrente ed influencer, Giulia Salemi, una volta terminata la sua esperienza all’interno del Grande Fratello, ha iniziato ad avere una serie di piccoli problemi, che le stanno “rovinando” le giornate.

Ieri però Giulia tramite il suo profilo social di Twitter, doveva commentare l’intervista che sta sollevando moltissime polemiche fatta dal principe Harry e Megan Markle.

Ma come lei stessa ha confessato, qualcuno le sta creando dei noiosi problemi e nello specifico hanno cercato di hackerare il suo profilo, impedendole di entrare.

E’ saltato quindi il suo appuntamento con i vari follower che l’attendevano per fare due chiacchiere in compagnia della loro beniamina.

Purtroppo però non finisce qui, perché sono stati segnalati anche alcuni hashtag che hanno creato qualche problemino alla bella Giulia.

Ma la nota influencer ha dichiarato che lei ha una vita fuori dal social mentre chi fa queste cose, “Sono degli sfigati/e”.

Come si poteva immaginare i fan della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo hanno cercato di aiutare la loro beniamina.

Giulia, come è solito fare, ha rilanciato con un’altra particolare e divertente frase scrivendo le seguenti parole:

” #sfigatipuntocom…Dai segnalate pure questo!”

La bella influencer riuscirà prima o poi a vivere tranquillamente sui vari social senza che nessuno l’attacchi di continuo per qualcosa che fa o che pensano abbia fatto.

E voi cosa ne pensate di quanto è accaduto a Giulia? Secondo voi ha fatto bene a rispondere in questo modo oppure vi è sembrato troppo?