Pierpaolo Pretelli a “Casa Chi” ha confessato di essere al corrente di un dettaglio su Elisabetta Gregoraci che nessuno sapeva prima. Le sue parole stanno rimbalzando nel web nelle ultime ore, perché si tratta di un vero e proprio scoop. Ecco di che cosa si tratta.

Pierpaolo Pretelli durante la diretta su Instagram di “Casa Chi” torna a parlare del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci quando entrambi convivevano ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex velino di Striscia la Notizia si era innamorato della 41enne, ricevendo però da lei un due di picche. Ma in diretta sui social Pierpaolo Pretelli si è lasciato sfuggire a Gabriele Parpiglia alcuni commenti sulla situazione sentimentale di Elisabetta di cui è a conoscenza e che erano fino a quel momento rimasti inediti. Ecco come è andata.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: la verità sul rapporto

Si è molto discusso del rapporto di “amicizia speciale” tra i due ex gieffini Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, e a quanto pare se ne discute ancora molto. Sì, perché a ritornare sull’argomento è stato proprio Pretelli che ha fatto delle scottanti rivelazioni sull’ex moglie di Briatore.

“Io non ho mai detto di essermi innamorato di Elisabetta, ho sempre detto che è stata una cotta“, inizia a parlare Pretelli spiegando all’intervistatore Gabriele Parpiglia il sentimento che lo ha legato a Elisabetta. “Hai pianto per lei“, gli fa notare però Parpiglia.

“Ho pianto come quando prendi la cotta ma non vieni ricambiato. Comunque lei in tanti modi mi ha sempre fatto capire qualcosa, poi l’ha sempre buttata sull’amicizia. E io ho sempre rispettato questo. Sono molto sensibile, è la mia sensibilità. Il fatto che io abbia pianto non vuol dire che sia innamorato“, risponde a sua discolpa Pierpaolo, anche se poco dopo ammette al giornalista che in quel periodo sarebbe bastato un ‘sì’ di lei a farlo capitolare ai suoi piedi.

Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta aveva una persona che l’aspettava fuori”

“Di sicuro da parte mia c’era tutta la volontà e l’interesse di conoscerla anche fuori. Da parte sua lei aveva un’altra persona che l’aspettava fuori. Arrivavano gli aerei da parte di questa persona. E io ho proseguito, sempre con rispetto, ma perché dall’altra parte c’era un interesse. Che poi è stato mascherato, con i messaggini sulle mani e tutto quanto, però io l’ho sempre rispettata, sono sempre stato nel mio“.

Ed ecco la grande rivelazione: Elisabetta Gregoraci aveva qualcuno che la aspettava fuori dalla Casa? Se questo fosse vero sarebbe una grande novità: la showgirl infatti nel reality è entrata dichiarando di essere single.

“Ma lei ti ha mai detto, guardandoti in faccia ‘Io ho un compagno fuori’, e stop?“, continua ad insistere Parpiglia. “Non poteva dirmelo“, risponde Pierpaolo. “Magari voleva mantenere la questione privata. Comunque sono cose sue, ha un bambino. Quindi io per rispetto ho voluto tutelarla, tutto qua“.

Ma quando quindi Pretelli avrebbe scoperto che l’ex moglie di Briatore avrebbe una relazione in corso? Forse fuori dalla Casa, come ipotizza Parpiglia? “Sì, anche se lo avevo capito dentro alla Casa, mi ero fatto un’idea“, conferma Pretelli.

Insomma quanto è stato appena dichiarato da Pierpaolo Pretelli è un vero scoop. Come reagirà Elisabetta Gregoraci alla notizia, confermerà ciò che è stato detto?