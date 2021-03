Sossio ed Ursula, due ex protagonisti di Uomini e donne sono da tempo in crisi ma non a livello affettivo: ecco cosa sta accadendo.

La storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e donne continua a gonfie vele. Dopo aver lasciato il programma e dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, i due hanno messo su famiglia e nel 2019 è nata la piccola Bianca. Tra i loro progetti c’era anche il matrimonio che sarebbe dovuto avvenire a giugno 2021. Il due volevano festeggiare alla grande, prima con i parenti di Aruta a Napoli e poi con quelli della Bennardo in Puglia. Purtroppo, l’emergenza Coronavirus ha stravolto i loro piani e per ora tutto è rimandato. Il Covid gli ha portato anche un altro grande problema ad entrambi: il lavoro.

Sossio Aruta, Ursula e il dramma del lavoro

In una recente intervista a Diva e Donna, Sossio Aruta ha raccontato come procede la sua vita accanto ad Ursula. Entrambi si amano molto e sono riusciti a trovare il giusto equilibrio. L’unico problema che li affligge è il lavoro. Prima della pandemia, l’ex cavaliere di Uomini e donne giocava a calcio, in Promozione, nel Casalnuovo. Sossio avrebbe voluto chiudere in bellezza la sua carriera calcistica ma il Covid ha stravolto i piani. Dopo ha trovato un impiego in un supermercato ma ora è in cassa integrazione. Appena torneremo ad essere liberi, Sossio si è ripromesso di realizzare un sogno: diventare opinionista in un programma sportivo.

Non va meglio, purtroppo, anche per Ursula. La donna lavorava in un salone di parrucchiere condotto dalla famiglia ma ha dovuto interrompere prima per la maternità e dopo per il Covid. Ora è a casa: si gode la sua Bianca e si dà da fare sui social network come web influencer.