Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bellissima Ursula Bennardo su Sossio, che ha lasciato tutti senza parole.

La loro coppia si è formata all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, e con il passare del tempo hanno formato anche una famiglia.

Ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato Ursula, nelle ultime ore, che ha spiazzato tutti i loro fan.

Uomini e Donne: l’annuncio di Ursula Bennardo su Sossio spiazza tutti!

Ieri, come sappiamo è iniziato nuovamente il programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, e loro sono una delle coppie che si è formata proprio con il programma.

Dopo le varie vicende del trono Over e normale, sono entrati in studio, per la gioia di moltissimi loro fan.

Ursula e Sossio, hanno parlato della loro bellissima storia d’amore che stanno vivendo, ma anche dei momenti di scontro che ci sono, come in tutte le famiglie.

Ma mentre parlavano, con Maria, Ursula ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato tutti, su quello che vorrebbe Sossio.

Le parole che ha utilizzato sono le seguenti:

“In tutto ciò Maria ti dico che lui vorrebbe un altro figlio…Sossio junior…”

Dopo questa rivelazione, Ursula ha dichiarato che al momento è un po’ stressata, anche perché ha già dei figli grandi per via di una precedente relazione, ed in più c’è la piccola Bianca che cresce.

Ed ha aggiunto:

“non mi capacito come lui non veda che sono stressata….!”

Ma Sossio, ha dichiarato, che sta cercando di trovare un modo per convincere la compagna a cedere alla sua richiesta.

Mentre per quanto riguarda il matrimonio, al momento è stato messo in pausa, a causa, ovviamente della pandemia per Covid in corso.

E voi cosa ne pensate della richiesta fatta da Sossio ad Ursula per il quinto figlio? Siete d’accordo con lei che sicuramente è già molto stressata a gestire tutta la famiglia? Secondo voi ci saranno sorprese in questo nuovo anno?