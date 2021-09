Gemma Galgani, in questi anni, è diventata una delle protagoniste più discusse del trono over del programma Uomini e Donne.

Gemma, la dama over del format condotto da Maria De Filippi, è divenuta famosa soprattutto per la sua partecipazione al Programma Uomini e Donne dove si è messa in gioco per trovare “il suo principe azzurro”.

Oggi, la donna appare molto cambiata dalle comparse delle prime puntate: si può dire, senza timore di smentita, che Gemma sia addirittura ringiovanita, altra questione che ha scatenato la reazione del web e non solo.

Sul proprio profilo Instagram vanta ben mezzo milione di follower che la decretano ufficialmente anche come “Influencer”. Che la si odi o che la si ami, Gemma ha il dono di far discutere di lei, cosa molto apprezzata dalla dominus del programma Maria De Filippi.

A quanto pare, a rendere, la Galgani maggiormente affascinante non sarebbe stata madre natura. Anzi, proprio lei, avrebbe confessato di essere ricorsa a numerosi ritocchini estetici, cosa che non hai mai tentato di nascondere.

Ma a quanto ammonta il restyling della dama più nota del trono over? scopriamolo insieme.

Gemma: i ritocchini le sono stati costati un’ occhio della testa

In questi giorni non si è fatto altro che parlare degli interventi estetici alla quale Gemma sarebbe ricorsa negli anni. Dunque è tempo di fare un bilancio: i ritocchi avrebbero riguardato i denti, il viso e il seno. Ma a quale prezzo?

Partendo dal sorriso, questo sarebbe stato offerto dal programma condotto da Simona Ventura, rappresentando un grande risparmio per la Galgani. Per quanto riguarda il viso c’ è chi giura abbia fatto un lifting e chi solo “punturine“.

Nella migliore delle ipotesi, quindi se si fosse accontentata solo di queste, il costo si aggirerebbe sui 3 mila euro, al quale si devono sommare le labbra il cui prezzo medio oscilla tra i 300 e i 600 euro.

Per quanto riguarda il seno, Gemma lo avrebbe recentemente rifatto per un costo poco inferiore ai 10 mila euro e si mormora che sia intervenuta anche sui capelli per renderli più folti e lucenti con un trattamento alla cheratina dal costo di 400 euro.

Dunque il costo complessivo si aggirerebbe sui 12 mila euro, ma la dama va orgogliosa dell’ investimento, soprattutto per quanto concerne i seno: “Ora ho il seno di quando ero ragazzina. Mi piace molto e forse così troverò anche il mio principe azzurro“.

Noi naturalmente glielo auguriamo!