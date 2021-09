Il Grande Fratello Vip sta arrivando e la produzione non ha badato a spese per il suo cast: ecco quanto incasserà il conduttore del reality.

Il debutto di uno dei programmi più amati dai telespettatori da casa è sempre più vicino. L’edizione del Grande Fratello Vip 6 sarà epocale, tanto che sembra che le puntate dureranno fino alla stagione primaverile. Sarà quindi un bel percorso per i concorrenti del reality, i quali rimarranno isolati nella casa per quasi otto mesi.

Il successo delle scorse edizioni ha portato la redazione ad investire ulteriormente nella trasmissione, la quale verrà sempre condotta dal direttore di Chi – Alfonso Signorini. Quest’anno gli opinionisti saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le quali sostituiranno il magico e terribile duo formato da Antonella Elia e Pupo.

Il Grande Fratello Vip sta arrivando, ma ecco quanti soldini ha sganciato Mediaset per la sua realizzazione.

LEGGI ANCHE —> GFVip: una nota coppia di ex concorrenti si è detta addio per sempre. Ecco chi sono.

Cachet stellare per il conduttore del GFVip

Ultimamente erano uscite indiscrezioni che svelavano la cifra guadagnata da ogni singolo concorrente del Grande Fratello Vip: le più pagate saranno Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, le quali incasseranno ben 15.000 euro a settimana, dopo di loro Carmen Russo e Miriana Trevisan con i loro 7.000 euro, mentre tutti gli altri concorrenti percepiranno 5.000 euro a settimana – il pagamento vale fino all’eliminazione del concorrente.

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip, svelati i cachet: cifra da capogiro per Katia Ricciarelli

Cifre esorbitanti insomma per i 24 concorrenti che ci faranno compagnia in inverno e autunno, speriamo a questo punto che i soldi siano ben spesi: non vediamo l’ora di assistere alle dinamiche che si creeranno all’interno della casa e, chi lo sa, magari allo sbocciare di un nuovo amore? Ma ora veniamo all’assegno per Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip, ecco il cast completo: Alfonso Signorini ha deciso

Sarà proprio lui ad accaparrarsi la cifra più grande: il conduttore del Grande Fratello Vip guadagnerà ben 50.000 euro A PUNTATA! Calcolando che quest’anno l’ultima puntata si prospetta addirittura per gli inizi di maggio, immaginate cosa riuscirà ad intascare Alfonso Signorini. La cifra è enorme ed infinita, ma come sappiamo bene, quando una trasmissione ha successo, Mediaset non bada a spese per i membri del programma.