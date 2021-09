Sapete quali studi ha fatto Francesca Cipriani? La concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha continuato a studiare e oggi ha una laurea

Francesca Cipriani è una delle concorrenti dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, in onda dal 13 settembre su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. La bella showgirl ha conquistato il pubblico e in tanti sono pazzi di lei. Ma sapete quali studi ha condotto la bella Francesca?

Nonostante una grande carriera di successo nel mondo dello spettacolo, Francesca Cipriani non ha abbandonato gli studi e ha continuato la sua carriera universitaria. La bellissima e biondissima showgirl del Gf Vip 2021 ha infatti una laurea, ecco quale.

Francesca Cipriani, ecco quali studi ha fatto

Francesca Cipriani è una delle big nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo il successo raggiunto grazie alla sua partecipazione a La Pupa e il secchione, la bella showgirl sarà una dei concorrenti più amati al Grande Fratello Vip 6, la nuova edizione del 2021.

Francesca Cipriani D’Altorio è nata a Popoli, un paesino in provincia di Pescara, nel 1984. La bella Francesca ha avuto un’infanzia difficile e, a causa della separazione dei suoi genitori, ha vissuto per molto tempo con i suoi nonni.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 2006, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Inizierà così una grande ascesa nel mondo dello spettacolo. La grande notorietà, però, venne raggiunta nel 2010 quando partecipò (e vinse) la seconda edizione de La Pupa e il secchione.

Nonostante il grande successo nel mondo dello spettacolo, Francesca Cipriani non ha messo da parte gli studi, nemmeno per seguire la sua passione per la televisione. Prima di partecipare ai vari talent televisivi, infatti, Francesca Cipriani ha frequentato l’Università e si è laureata in Scienze Politiche.

Dopo il liceo in Abruzzo, infatti, la bella Francesca si è trasferita in Liguria per frequentare il corso di laurea triennale in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova. La sua passione per la politica, quindi, è andata di pari passo con la passione per lo spettacolo e, chissà, un giorno potremmo vederla guidare un partito o candidarsi alle elezioni!