Chiara Giordano, che fine ha fatto l’ex moglie di Raoul Bova? Eccola oggi

Ecco che fine ha fatto l’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano. Oggi conduce una vita lontano dai riflettori

Chiara Giordano è divenuta molto nota per via della sua storia d’amore con l’attore Raoul Bova. I due sono stati insieme per 13 anni, poi la separazione definitiva. Ma in tanti si chiedono che fine ha fatto Chiara Giordano e cosa faccia oggi.

Da quando i due si sono separati, per forza di cose, le persone hanno avuto molte più informazioni sulla vita di Roul Bova e su quella che poi è stata la sua storia d’amore con Rocio Munoz Morales. Ma i più curiosi vogliono sapere che fine ha fatto Chiara Giordano e cosa fa oggi l’ex moglie di Raoul Bova.

Chiara Giordano, ecco che fine ha fatto l’ex moglie di Raoul Bova

Chiara Giordano è stata al centro delle cronache per la separazione con il suo ex marito, Raoul Bova. I due hanno formato una bellissima e amorevole coppia in una storia d’amore durata 13 anni. Poi il matrimonio è finito e i due hanno preso strade diverse, ecco cosa fa Chiara Giordano.

La bella Chiara è una nota veterinaria e ballerina. Ha infatti partecipato all’ultima edizione di Amici Celebrities, mettendo in mostra grandi abilità riconducibili alla sua passione per la danza. Fin da piccola coltiva questa passione e Chiara non vedeva l’ora di mostrare a tutti le sue capacità.

La separazione tra Chiara Giordano e Raoul Bova è stata molto chiacchierata ma, nonostante il divorzio, i due hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto. La stessa Chiara ha recentemente parlato di “stima educazione” che regolano il rapporto tra i due, simbolo di grande maturità.

Oggi Chiara ha iniziato una nuova vita e sembra essere felice. La sua vita appare tranquilla e la bella Chiara ha cominciato una nuova storia d’amore. Il suo fidanzato è Andrea Evangelista, coreografo e ballerino apparso in molte trasmissioni Rai.

La relazione è spesso raccontata dalla stessa Chiara che, sui social, pubblica spesso spezzoni della sua vita quotidiana e amorosa accanto al suo fidanzato Andrea. A noi non resta che augurarle una vita serena e felice all’insegna dell’amore e della danza!