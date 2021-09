Martina Stavolo, cantante di Amici, finisce sotto i ferri. Ecco come sta dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta

Martina Stavolo è finita sotto i ferri. La cantante di Amici è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e ora è tornata a parlare delle sue peripezie. L’ex allieva di Amici ha parlato della sua operazione e della voglia di tornare alla normalità.

Non è stato infatti un anno facile per Martina Stavolo, che ha dovuto affrontare, oltre alle preoccupazioni per il Covid, come tutti, anche la paura per il proprio intervento e per i rischi che comporta in una situazione come quella pandemica. Ecco ora come sta.

Martina Stavolo, ecco come sta dopo l’operazione

Molti di noi sicuramente ricorderanno Martina Stavolo, ex concorrente del programma “Amici di Maria De Filippi”. La brava cantante ha partecipato al talent show di Canale 5 ben 14 anni, fa in tantissimi hanno ancora bei ricordi del suo talento.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI IN DOLCE ATTESA, L’ANNUNCIO IN TV: “C’È POSTO PER UN’ALTRA PERSONA?”| IL VIDEO AMARCORD

Dopo la sua partecipazione al talent, la giovane Martina Stavolo ha deciso di mettere da parte il mondo della musica e dello spettacolo e iniziare la carriera di psicologa. Martina ha infatti proseguito i suoi studi e oggi è una dottoressa psicologa.

Oggi è tornata a far parlare di sé e sui suoi profili social ha parlato di un problema di salute che l’ha colpita. Lei stessa ne ha parlato e ha spiegato ai fan come sia stato tutto più difficile nel contesto pandemico. La giovane artista ha infatti avuto difficoltà anche per fare delle visite mediche e tanti controlli sono così saltati.

Proprio grazie ad alcuni controlli, Martina Stavolo ha scoperto di avere un problema di salute. La malattia ha costretto la cantante di Amici a finire sotto i ferri, ma ha tranquillizzato tutti dicendo che “l’intervento è andato”, ribadendo che ora la voglia è quella di pensare di essersi tolta un peso.

LEGGI ANCHE –> BELEN MAMMA DOLCISSIMA, LA FOTO CON LA PICCOLA LUNA MARÌ EMOZIONA I FAN

Non è chiaro quale male abbia colpito Martina Stavolo, attraverso le parole pubblicate sui social non è possibile capire quale sia la malattia in questione. L’importante, però, è che adesso Martina Stavolo stia bene e possa recuperare presto la piena forma.