Mediaset chiude definitivamente un suo storico programma, nonostante gli ascolti più che positivi; la fine di un’era.

Chiunque sia un appassionato di serie televisive sa benissimo che, molto spesso, alcuni progetti possono essere cancellati per varie motivazioni, lasciando così le trame in sospeso.

Il discorso vale però anche per i programmi televisivi, nonostante ogni edizione sia a sé; sorprende però quando a chiudere è un programma con tantissimi ascolti, come quello che Mediaset non trasmetterà più su Canale 5.

Mediaset, l’addio all’amato programma: ecco il motivo

Il programma che Mediaset ha chiuso è niente meno che Temptation Island, che nel corso di varie edizioni ha visto coppie dividersi, oppure nuovi amore nascere ed altri uscire ancor più rafforzati.

Solo da pochi mesi si è conclusa l’ultima edizione, che ha visto le coppie in gioco trascorrere delle settimane nel Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, separate e circondate da un folto gruppo di tentatori e tentatrici.

A quanto pare, le ultime coppie che abbiamo visto in gioco saranno (salvo colpi di scena) anche le ultime ad avere l’opportunità di partecipare al programma; ma perché Mediaset ha deciso di chiudere qualcosa di così amato?

Il motivo non sembra riguardare gli ascolti, proprio perché Temptation Island, anche in quest’ultimo anno, è stato seguitissimo, totalizzando più di 3,2 milioni di telespettatori.

La decisione sarebbe piuttosto legata a un mancato accordo fra la Fascino (società controllata da Rti-Mediaset e Maria De Filippi con pari quote) e Banijay, società che detiene i diritti internazionali del programma.

Leggi anche –> Lecce, muore dopo un mese di coma: aveva solo 14 anni

Per non farsi trovare impreparata per la nuova stagione televisiva che è già iniziata, Mediaset ha però in cantiere con Fascino un nuovo programma, che avrebbe sempre al suo centro le coppie in crisi.

Leggi anche –> Chiara Giordano, che fine ha fatto l’ex moglie di Raoul Bova? Eccola oggi

Il programma, del tutto inedito, riprenderebbe un vecchio progetto che non ha mai preso vita; nonostante la nostalgia di Temptation Island, gli spettatori rimarranno con molta probabilità soddisfatti di questa nuova proposta.