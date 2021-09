Nelle ultime ore Aida Yespica è tornata a parlare del rapporto complicato con suo figlio Aron, avuto dal suo ex compagno Matteo Ferrari. Ma non solo, ha anche rivelato il motivo per cui non lo vede più da due anni. Vediamo nel dettaglio le parole della showgirl.

Aida Yespica è sicuramente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. La showgirl è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ultima partecipazione al Gf Vip, dove è riuscita ad aprirsi su alcune sue questioni private di cui nessuno era a conoscenza.

Gli appassionati del reality si ricorderanno sicuramente le parole di Aida all’interno della casa riguardanti la sua infanzia. La modella non ha avuto affatto una bella adolescenza infatti ha confessato di aver subito una violenza a soli 7 anni da parte di un amico di famiglia che veniva spesso a casa sua.

Ma non solo, nelle ultime ore, la giovane venezuelana ha anche rivelato di avere alcuni problemi legati a suo figlio Aron, avuto dalla relazione precedete con Matteo Ferrari.

Aida non vede suo figlio da più di due anni, vediamo insieme come mai e cosa è successo.

Aida Yespica “non vedo mio figlio da due anni” ecco perché

Aida Yespica ha rivelato durante un’intervista di non vedere suo figlio da ben due anni. La modella venezuelana ha avuto Aron dalla sua storia precedente con Matteo Ferrari, purtroppo dopo qualche anno i due si sono lasciati e hanno anche avuto alcuni problemi legati proprio al piccolo bambino.

La showgirl infatti ha confessato “io e Matteo siamo dovuti andare in tribunale, perché inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aron. È stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c’è un rapporto civile“.

Per fortuna oggi tra i due non ci sono più questi problemi ma come mai Aida non vede suo figlio da due anni? Ebbene la ragazza ha rivelato che il motivo sarebbe legato al Covid, infatti le sue parole sono state “In questo momento ciò che mi sta mancando di più è mio figlio Aron, a causa del Covid sono due anni che non riesco a vederlo”

Al momento Aron si trova a Miami con il padre e non può tornare in Italia sia per motivi legati al Covid e sia per alcuni problemi con il passaporto.

Nonostante Aida stia soffrendo molto per la situazione ha rivelato di sentire ogni giorno il piccolo tramite videochiamate e messaggi.