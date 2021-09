Eleonora Daniele dimagrita: quanti chili ha perso la conduttrice di Storie Italiane

Eleonora Daniele dimagrita all’improvviso; ecco quanti chili ha perso l’amata giornalista, conduttrice e attrice televisiva.

Talento e competenza hanno sempre contraddistinto Eleonora Daniele, volto noto del mondo televisivo italiano; laureata in Scienze della comunicazione, Eleonora si è iscritta all’ordine dei giornalisti esercitando la professione dal 2016, intraprendendo però nel frattempo una carriera televisiva.

Nel corso di diversi anni l’abbiamo vista prima come partecipante al Grande Fratello, poi come attrice nella soap italiana Un posto al sole; dopodiché, ha condotto diversi programmi Rai, tra cui Estate in diretta, Il sabato italiano e Storie italiane, programma di cui è ancora alla guida.

Recentemente, la Daniele ha perso improvvisamente diversi chili: ecco come appare ora la conduttrice.

Eleonora Daniele dimagrita: i chili che ha perso

Eleonora ha vissuto un periodo incredibilmente positivo di recente, avendo la gioia di diventare mamma a 43 anni, quando ormai non ci sperava più; a 14 mesi dal parto, la conduttrice si sarebbe già rimessa in forma dimagrendo a vista d’occhio.

Senza seguire una dieta rigida, Eleonora ha perso ben 11 chili; il suo segreto sta nell’aver fatto attenzione all’alimentazione, eliminando i dolci di troppo e praticando con costanza, ma senza eccessiva ossessione, attività fisica.

Un risultato davvero sorprendente per la conduttrice, che si presenta così in perfetta forma per la nuova edizione del suo programma; al suo fianco nella vita oltre ovviamente alla sua piccola Carlotta, anche il marito Giulio, sposato nel 2019 dopo ben 16 anni di fidanzamento.

Leggi anche –> Mediaset dice addio allo storico programma: “Niente sarà più come prima”

Tassoni, lontano dal mondo dello spettacolo, è un imprenditore molto noto nella capitale; è titolare infatti della Farmaholding, società attraverso cui gestisce la Farmacia Reale di Roma, una delle più antiche farmacie in Italia.

Leggi anche –> Aida Yespica: ecco perché non vedo mio figlio da due anni, il triste racconto

Giulio ha inoltre nobili origini, essendo un discendente dei Conti Tassoni di Niviano e soprattutto di Alessandro Tassoni, noto poeta Barocco modenese autore del poemetto eroicomico La secchia rapita.