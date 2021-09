Ormai è definitivo l’addio a Ballando con le Stelle, ecco il vero motivo per cui Raimondo Todaro ha abbandonato la Carlucci.

Raimondo Todaro, per anni è stato il fidato ballerino professionista nel programma condotto da Milly Carlucci – Ballando con le stelle. La prima collaborazione con la nota conduttrice risale al 2005 e la sua prima performance fu con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Da allora, Todaro non ha più lasciato gli studi che gli avevano dato la notorietà di cui gode tutt’oggi.

Tuttavia, dopo più di quindici anni, Raimondo Todaro ha deciso che la sua esperienza a Ballando con le stelle fosse finita e, durante il periodo estivo, ha iniziato le trattative con la regina di Mediaset – Maria De Filippi. Nella prossima edizione di Amici infatti, il ballerino è stato inserito nel cast del talent show targato Mediaset, come professore di ballo dei nuovi allievi della scuola.

Ma è davvero solo una questione professionale? Scopriamolo insieme.

Todaro e la stoccata a Milly Carlucci

Ebbene sì: Raimondo Todaro ha detto per sempre ‘addio’ al programma che l’aveva reso celebre e pare che la storica conduttrice non l’abbia presa per niente bene. La collaborazione tra il ballerino e Milly Carlucci infatti, durava oltre quindici anni e sembra che il professionista non abbia neanche avvisato la povera Milly della sua scelta.

Tuttavia, non c’è niente di scandaloso dietro il trasferimento di Todaro, il ballerino semplicemente ha voluto dare una svolta alla sua carriera, decidendo di lavorare in modo diretto con i giovani ragazzi della scuola di Amici.

L’unico aspetto che forse possiamo definire ‘scorretto’ è relativo alla scelta di Todaro di non avvisare per tempo la dolce Milly, la quale è rimasta senza parole per il comportamento del ballerino. Da tempo infatti, la conduttrice era a conoscenza delle trattative in corso, ma aspettava che Raimondo le comunicasse personalmente la sua scelta, comportamento che però non si è realizzato.

“Prima di prendere una decisione così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme” – insomma, il gesto di Todaro non è proprio andato giù a Milly Carlucci, la quale è rimasta profondamente delusa dal suo ex ballerino professionista.