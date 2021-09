La bellissima conduttrice Elisa Isoardi inizia la sua carriera molto giovane, ma ecco svelato il suo titolo di studio. Non lo direste mai.

Elisa Isoardi è conosciuta prevalentemente per la conduzione di La prova del cuoco, programma che in realtà vedeva al timone l’incredibile Antonella Clerici. In seguito, l’abbiamo vista in numerosi programmi televisivi come Affari tuoi, Linea Verde e Uno Mattina.

La sua ultima apparizione in tv risale all’inverno del 2021, occasione in cui la conduttrice partecipò all’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Dopodiché Mediaset comunicò di non avere, ora come ora, spazio per la povera Elisa, la quale per l’anno che verrà è rimasta senza lavoro.

Nonostante il pubblico a casa sia abituato a vederla in veste di conduttrice o di partecipante in reality show, inizialmente le aspirazioni di Elisa Isoardi erano molto diverse. Scopriamole insieme.

LEGGI ANCHE —> Elisa Isoardi ha un nuovo amore? Con chi è stata pizzicata la conduttrice

Elisa Isoardi, il titolo di studio che non ti aspetti

Partiamo quindi dal principio: Elisa Isoardi nasce a Cuneo e svolge i primi studi presso l’Istituto Superiore Eula. Si affaccia al mondo dello spettacolo nel 1998 partecipando a Miss Muretto. Tuttavia, gli studi che la conduttrice proseguì a Roma non avevano proprio affinità con il suo attuale lavoro.

LEGGI ANCHE —> Elisa Isoardi concorrente a Miss Italia: eccola 21 anni fa, la foto dal passato

Elisa Isoardi infatti, in giovane età studiò recitazione nella capitale e partecipò a moltissimi spettacoli teatrali. Si diplomò in Teatro drammatico nei primi anni del 2000 e divenne membro di moltissime produzioni del genere. Nonostante la passione per la recitazione, alla fine la Isoardi diede una svolta ai suoi sogni: divenne così prima modella e poi conduttrice.

LEGGI ANCHE —> Isola dei Famosi, Elisa Isoardi costretta a ritirarsi: ecco perché

Insomma, Elisa Isoardi nutre una vena artistica che non aveva svelato a nessuno e che, purtroppo, non mise mai in pratica sul piccolo e grande schermo. Ma chi lo sa? Dopo tutto, la conduttrice ex compagna di Matteo Salvini è rimasta senza lavoro e forse punterà nuovamente a questa dote nascosta.

Magari tra qualche anno la vedremo debuttare al cinema oppure in qualche fiction, staremo a vedere cosa ha in serbo per noi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.