Elisa Isoardi concorrente a Miss Italia: eccola 21 anni fa, la foto dal passato

Elisa Isoardi è ormai da diversi anni un volto familiare della televisione, e si è fatta apprezzare dal pubblico per le sue doti di showgirl e conduttrice in programmi molto diversi tra Rai e Mediaset. Ma forse non tutti la ricordano nelle vesti di giovanissima concorrente di Miss Italia.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando la Isoardi ha fatto il suo debutto in Rai nel 2005, nei programmi Guarda che luna e Italia che vai. Negli anni la conduttrice ha saputo via via ritagliarsi spazi sempre più ampi facendosi apprezzare per la sua spigliatezza e solarità, fino alla prova di maggiore maturità de La prova del cuoco e alle recenti partecipazioni a Ballando con le stelle e l’Isola dei famosi.

Elisa Isoardi: gli esordi come reginetta di bellezza

Sfogliando a ritroso l’album dei ricordi però, troviamo una giovanissima Elisa fare i primi passi nel mondo dello spettacolo puntando soprattutto sulla sua avvenenza, tentando la carta dei concorsi di bellezza.

Ecco che troviamo dunque Elisa che a soli 16 anni vince il titolo di Miss Fragola (1998) e partecipa anche al famoso concorso di Miss Muretto.

Nel 2000 la troviamo, ormai diciottenne, tra le partecipanti al concorso di Miss Italia, con la qualifica di “Miss Valle D’Aosta”. In quell’edizione Elisa si aggiudica il titolo di “Miss Cinema“.

Pur essendo passati ormai vent’anni, nelle foto risalenti all’epoca del concorso la Isoardi non appare molto di versa dalla sua immagine attuale. Certamente il suo aspetto con gli anni è maturato e la sua bellezza è diventata più consapevole e sofisticata ma il sorriso, gli occhi grandi e profondi sono rimasti gli stessi di allora.

