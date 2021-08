Conoscete la sorella di Diletta Leotta, vera e propria regina della Serie A su Dazn e seguitissima sui social? Ecco chi è la donna.

La bionda presentatrice di Dazn è sicuramente uno dei VIP più seguiti del momento; si susseguono i gossip su di lei e, in questi mesi, soprattutto sulla sua relazione con l’attore Can Yaman. In molti credono che la storia tra Diletta e Can sia al capolinea, o forse addirittura finta dal principio, ma intanto la Leotta si gode le vacanze incantando in bikini su Instagram.

La catanese suscita grande curiosità in ogni aspetto della sua vita e così in molti, anche dopo aver visto delle foto postate su Instagram, si sono chiesti chi fosse la sorella maggiore, Ambra Manola. Scopriamo insieme chi è la donna.

Ambra Manola, la bellissima sorella di Diletta Leotta

Come facilmente intuibile dal cognome, Ambra è frutto di una precedente relazione della madre Ofelia Castorina, sposatasi poi con l’avvocato Rori Leotta. Più volte Diletta, nel corso di interviste, ha sottolineato come la sua fosse una famiglia allargata, considerato come la mamma avesse già tre figli e il padre una prima di sposarsi e far nascere Diletta.

Ambra, madre di quattro bambine, al contrario della sorella Diletta non ama stare sotto i riflettori; ad occuparle gran parte del tempo la sua famiglia e il suo lavoro da architetto, che esercita nella città natale, Catania.

Biondissima come la madre e la sorella Diletta, Ambra ha studiato all’Istituto Statale d’Arte Antonello Gagini, per poi laurearsi all’Accademia di Belle Arti Fidia. Al momento, si occupa di progettazione e interior design per uno studio di Catania; proprio nella città dove sono nate, la Leotta ha appena comunicato sui social di aver acquistato la casa dei suoi sogni, e sicuramente la sorella Ambra avrà modo di metterci mano.