Elisa Isoardi abbandona ufficialmente L’isola dei Famosi a causa di un incidente avuto nelle scorse ore. Ecco cos’e successo alla presentatrice piemontese.

Brutte notizie i fan dell’Isola dei Famosi. Elisa Isoardi si è ritirata a seguito di un infortunio. La bella presentatrice piemontese, mentre stava controllando il fuoco è stata colpita accidentalmente da un pezzo di brace all’occhio destro. Dopo alcuni controlli e una medicazione sembrava che il problema fosse risolto e la Isoardi era prontissima a continuare la sua avventura sull’Isola dei Famosi. Purtroppo però dopo aver trascorso alcune ore in spiaggia sotto il sole l’occhio è peggiorato costringendola ad un nuovo controllo medico. Il responso questa volta è stato meno incoraggiante e i medici le hanno consigliato di fare ritorno in Italia per sottoporsi a controlli più accurati. Elisa a questo punto è tornata in Palapa dove visibilmente commossa ha annunciato il suo ritiro. Per prima cosa ha voluto rassicurare la sua famiglia chiarendo che la situazione dell’occhio e sottocotrollo poi ha voluto ringraziato Mediaset per la bellissima esperienza: “L’Isola mi ha dato tantissimo, mi sono potuta mostrare per quella che sono, quando me l’hanno proposto non ci ho pensato due volte” ha raccontato.

In queste settimane passate sull’isola la bella conduttrice ha conquistato il pubblico e i suoi compagni di avventura con il suo carattere forte e determinato. Per molti è stata un ottimo esempio anche per essere riuscita a legare con molte delle donne presenti, affermando l’unione e la solidarietà femminile che spesso manca sia nella vita reale che nei reality. Anche la presentatrice Ilary Blasi ha voluto salutare con affetto la naufraga dimostrando di aver compreso le motivazioni del suo abbandono. Oltre ai naufraghi hanno manifestato il loro dispiacere anche i temutissimi opininiti in studio Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Proprio il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip ha voluto omaggiare la bella conduttrice dedicandogli parole di stima: “L’Isola perde una leader naturale, umanamente ha fatto bella figura, il trio delle Amazzoni ha dato un bel messaggio di unione e di come si vive l’amicizia tra le donne. E’ un peccato”. ha concluso