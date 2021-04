Soliti Ignoti, Amedeo Goria infrange il regolamento e Amadeus lo bacchetta

Nell’ultima puntata dei Soliti Ignoti il concorrente Amedeo Goria ha violato le regole e così è dovuto intervenire il conduttore Amadeus che lo ha “bacchettato”. Ecco che cosa è successo.

Scontro a “I Soliti Ignoti”: il conduttore Amadeus è dovuto intervenire dopo che l’ospite Amedeo Goria ha cercato di fare uno strappo al regolamento. Ecco come sono andate le cose durante il programma.

L’occasione è stata il consueto appuntamento serale con “I Soliti Ignoti“, il gioco a quiz in onda su Rai 1, tra il telegiornale e l’inizio della prima serata. E così nel programma condotto da Amadeus è accaduto l’imprevedibile: l’ospite della serata, Amedeo Goria, ha cercato di aggirare le regole del programma. Tanto che per fermarlo è dovuto intervenire lo stesso conduttore.

Amedeo Goria ai “Soliti Ignoti”

Il montepremi in palio era alto e destinato alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Ai “Soliti Ignoti – Il Ritorno” i concorrenti sono personaggi famosi che cercano di arrivare fino alla fine del gioco accumulando soldi a sufficienza per essere donati in beneficenza a diverse associazioni. Tra loro anche Amedeo Goria, che ha gareggiato con l’intento di accumulare più montepremi possibile. Ma qualcosa non è andato come previsto.

Goria, lo strappo alla regola

Proprio all’inizio del gioco è successo qualcosa di imprevedibile e che tanto ha fatto parlare il web: il giornalista televisivo ha provato a rivolgersi direttamente alla prima “ignota”. “Ama il bello?“, le ha chiesto Goria. Una domanda che in un primo momento non ha ricevuto risposta, ma poi ha ottenuto un timido “Sì” da parte della donna sotto osservazione. Amadeus ha lasciato correre il primo “strappo alla regola”, lanciando però un ammonimento, anche all’ignota. “Non può rispondere“, l’ha infatti avvertita. Ma subito dopo il concorrente ha insistito con le domande: “Ha un’agenzia di moda?“, le ha nuovamente chiesto. Ed è qui che Amadeus è esploso, scatenando il web. “Ma che ti metti a fare domande? Non puoi fare domande!“, ha esclamato, arrivato al limite della pazienza.

Leggi anche -> Amadeus stop ai I Soliti Ignoti: svelato cosa succede

Leggi anche -> I Soliti ignoti: lacrime in diretta, cosa è successo? L’impensabile

Le reazioni del web

Proprio a causa della reazione del conduttore e dell’ilare conclusione della vicenda il web si è scatenato. Nonostante avesse avuto indizi in più e l’ignota fosse vestita da cuoca, Goria ha infatti optato per assegnarle il ruolo di proprietaria di una scuola di musica. Oltre al danno, la beffa. E così sui social i telespettatori hanno commentato ironicamente quello che è successo.

Quando dopo 1 ora non hai ancora capito le regole #solitiignoti pic.twitter.com/NXgLkufA1Y — Trash Tweet (@trash_tweet_ita) April 14, 2021