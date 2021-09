Vediamo meglio che cosa succederà nelle prossime puntate e soprattutto per quale motivo Eda è in pericolo, e di che tipo.

La fiction turca non ha mai smesso di andare in onda, e a differenza di Brave and Beautiful possiamo continuare a vederla, è Love is in the Air.

Per questo motivo possiamo vedere che cosa succederà ad Eda e come mai sarà in pericolo nelle prossime puntate.

LEGGI ANCHE —> Francesca Cipriani studi: che laurea ha la concorrente del Gf Vip

Come abbiamo detto, la donna ha seguito alla lettera la richiesta di nonna Semiha ed ha lasciato per sempre Serkar.

Love is in the Air: Eda in pericolo

Semiha dopo che è stato arrestato Alpetekin, sta cercando in tutti i modi di diffamare il nome di Serkar e cerca delle persone per fare dei documenti falsi contro di lui.

Eda, capisce ed è quasi certa che le richieste della donna non sia finite qui, e per questo motivo si mostra accomodante, e allo stesso modo riesce a spiare le varie mosse.

Arriva anche a creare un contratto con Melih per toglierlo definitivamente all’imprenditore Serkan.

LEGGI ANCHE —> Aida Yespica: ecco perché non vedo mio figlio da due anni, il triste racconto

La donna ha deciso che deve fare qualsiasi cosa perchè vuole salvare la reputazione dell’amore della sua vita.

Decide di chiedere l’aiuto anche a Melek, per entrare in casa di Semiha, ma le due vengono sorprese sul fatto dalla donna.

Nonna Semiha è una donna molto intelligente ed astuta e difficilmente viene fermata da qualcosa o qualcuno se ha uno scopo ben preciso.

Invita per questo motivo Eda a cena, facendo finta che l’introduzione in casa di nascosto non le ha dato fastidio e con mille parole la convince che Serkar l’ha già dimenticata per la nuovissima ragazza ovvero Balca, che è arrivata.

Cosa deciderà quindi la donna? Rimarrà vicina al suo amore, oppure dopo queste parole cambierà completamente idea? Dobbiamo attendere i prossimi appuntamenti di Love is in the Air per capire meglio se nonna Semiha avrà giocato bene le sue carte.