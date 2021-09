Abbiamo conosciuto Pierpaolo nella casa del GFVip, ma sapete com’era all’epoca di Striscia? Scopriamolo insieme.

Siamo abituati ad associare la figura di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Nella scorsa edizione infatti, è stato proprio lui una delle figure principali all’interno del programma, soprattutto per i flirt vissuti nella casa con le coinquiline. L’affascinante papà single aveva prima attirato l’attenzione di Elisabetta Gregoracci, e poi quella dell’influencer Giulia Salemi.

Se inizialmente Pretelli sembrava propendere per l’ex moglie di Briatore, alla fine rimase totalmente rapito dalla giovane italo-persiana, con la quale coltiva tutt’oggi una bellissima e profonda relazione. Tralasciando la sua esperienza al GFVip, sapete perché Pierpaolo è stato considerato adeguato a partecipare insieme ai ‘vipponi‘? Ebbene, questo perché la sua prima apparizione in tv risale a ben prima.

Il debutto a Striscia la Notizia

Ebbene sì! Pierpaolo Pretelli debuttò nel 2015 come velino di Striscia la Notizia al fianco di Elia Fongaro. All’epoca della sua partecipazione, il programma era condotto da Michelle Hunziker ed Enzo Iacchetti. L’edizione citata è stata l’unica che ha visto la scelta di due uomini sexy al posto delle donne, dopodiché la produzione decise di tornare alla classica coppia di veline – la mora e la bionda.

E’ proprio grazie alla trasmissione di Antonio Ricci che Pierpaolo ha potuto iniziare la sua carriera televisiva, fino ad essere considerato un vero e proprio vip da Alfonso Signorini. Nonostante Pretelli non abbia vinto il GFVip, possiamo però constatare che abbia conquistato una vittoria più grande: l’amore di Giulia Salemi.

La coppia, inizialmente, fece sorgere dubbi a non poche persone. Persino la madre di Pierpaolo intervenne nella casa per esprimere al figlio il suo scetticismo, eppure il ragazzo non volle cedere, il sentimento per la sua Giulia era troppo forte.

Nel corso dell’estate i due hanno dimostrato di essere inseparabili, tanto che Pierpaolo ha addirittura presentato suo figlio alla fidanzata italo-persiana. Ad oggi, Giulia e Pierpaolo non sembrano assolutamente intenzionati a dividersi.