Elisa Isoardi ha un nuovo amore? Con chi è stata pizzicata la conduttrice

La bella conduttrice è stata pizzicata a Mykonos. Elisa Isoardi ha un nuovo amore? Ecco con chi era in compagnia

La bella Elisa Isoardi è stata pizzicata in dolce compagnia, ha un nuovo amore. La bella conduttrice è stata pizzicata a Mykonos in compagnia di un noto avvocato. Immediatamente sono partite le congetture su un nuovo possibile amore per la ex conduttrice de La Prova del Cuoco.

Uno sguardo, un indizio, un’ipotesi, Elisa Isoardi è stata avvistata a Mykonos in dolce compagnia. Secondo alcuni avrebbe iniziato una nuova relazione con il noto avvocato Longari. Sarebbe sbocciato un nuovo amore per la bella conduttrice?

Elisa Isoardi, ecco con chi è stata pizzicata

Nelle ultime ore la bella Elisa Isoardi è al centro delle cronache per essere stata pizzicata sull’isola di Mykonos, in Grecia, con l’avvocato Carlo Longari. In tanti hanno voluto dire la loro e per molti per la presentatrice della Rai c’è un nuovo amore.

La Isoardi sarebbe stata avvistata in barca in dolce compagnia. L’ex modella e conduttrice televisiva era con l’avvocato Carlo Longari e in tanti si stanno chiedendo in queste ore se per la ex compagna di Matteo Salvini sia sbocciato un nuovo amore.

La bella presentatrice de “La Prova Del Cuoco” e concorrente dell’Isola Dei Famosi è stata vista in barca in compagnia di Carlo Longari. Ma chi è l’uomo? Carlo Longari è un noto avvocato, ex compagno di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier e Francesco Ferracini. I due ebbero un figlio, Giulio, prima però di rompere definitivamente la relazione.

Ad oggi non sappiamo se quella tra Elisa Isoardi e l’avvocato Carlo Longari sia davvero amore o semplice amicizia. Tuttavia sappiamo che la bellissima Isoardi è alla ricerca di un nuovo compagno e che tutte le possibilità sono ancora aperte.