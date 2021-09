Conoscete la sorella di Gabriel Garko, amatissimo attore televisivo? Ecco chi è la donna bella come il fratello.

A quasi 50 anni, Garko (nato Dario Gabriel Oliviero) sembra essere finito lontano dai riflettori, ma solamente fino a qualche anno fa era considerato l’attore più affascinante del panorama italiano.

Dopo aver mosso i primi passi nei fotoromanzi ed essere stato parte del corpo di ballo di Scherzi a parte, Gabriel fa diverse esperienze come attore, esordendo al cinema in Paparazzi di Neri Parenti e poi in tv con La signora della città.

Indubbiamente, il successo arriva con Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna, quest’ultime due che gli hanno permesso di interpretare complessi ruoli da “cattivo”. Ma se Garko lo conosciamo tutti, chi è sua sorella Laura?

Gabriel Garko, conoscete la sorella Laura?

Di sei anni più piccola del fratello Gabriel, Laura è lontana dai riflettori anche s enon propriamente dal mondo dello spettacolo; come make up artist, si occupa infatti del trucco di modelli e modelle, attori e attrici, per servizi fotografici.

Alcune delle sue opere possono essere ammirate sul suo profilo social, dove possiamo vedere anche la sua somiglianza con l’attore torinese e quella bellezza che sembra essere una dote di famiglia.

I due sono molto legati, con Laura che ha sostenuto molto Gabriel nel lancio del suo libro, Andata e ritorno, dove l’attore si confessa in maniera intima e personale. D’altronde, questi ultimi anni sono stati molto intensi per il torinese, che ha fatto coming out lo scorso anno al Grande Fratello Vip.

La notizia ha fatto scalpore soprattutto per le continue notizie di gossip che hanno visto coinvolto nel tempo l’attore, a cui sono stati attribuiti diversi flirt (mai verificati e presumibilmente falsi) con colleghe come Serena Autieri e Adua Del Vescovo; discorso diverso per quanto riguarda Eva Grimaldi, con la quale ha convissuto per otto anni.