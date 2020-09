Anche se doveva essere un’operazione di routine, l’intervento subito da Raimondo Todaro “non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore”. A dare l’informazione Guillermo Mariotto, il giurato del varietà di Rai Due

Anche se doveva essere un’operazione di routine, l’intervento subito da Raimondo Todaro al Gemelli di Roma, dove è ricoverato per un’appendicite, “non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore”. A dare l’informazione Guillermo Mariotto, il giurato del varietà di Rai Due, che ha anche confermato la data entro la quale il bellissimo ballerino dovrebbe lasciare l’ospedale: “Lo dimettono martedì”, ha detto Mariotto, che però ha anche gettato un’ombra sulla capacità di recupero di Todaro. Se riuscirà subito a ballare? “Non è una cosa semplice, stanno valutando”, ha confidato a Mara Venier, al Domenica In. “Martedì dovrebbe uscire dall’ospedale ma non sappiamo se sarà in grado di ballare”. I fan e i telespettatori sono in fibrillazione e non vedono l’ora che il sensuale ballerino ritorni al programma, dove la scorsa settimana con Elisa Isoardi si è spinto in un ballo molto appassionato, dietro al quale, però, qualcuno giura che c’è dell’altro.

E infatti anche la sua compagna di palco di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi, non vede l’ora di poter esibirsi con il suo maestro. La conduttrice piemontese si doveva presentare da sola, senza Todaro, nell’ultimo Ballando. Ma quando è stata chiamata nella Sala delle Stelle per potersi esibire, ecco che appare una bella sorpresa: Raimondo Todaro si è collegato in videochiamata, e così ha potuto essere vicino a Isoardi nel momento dell’esibizione. Ancora emozionata per la sorpresa fatta da Todaro, Isoardi si è esibita con lui che la guardava dallo schermo. “Sei stata uno spettacolo, mi sono commosso”, è stata la reazione di lui a fine esibizione. E neanche il problema sollevato da Carolyn Smith ha impedito la votazione. Lei aveva infatti obiettato che “Se un partner della coppia non si presenta alla gara, in teoria non si vota. Ma tu sei stata bravissima”. E la Isoardi, a fine esibizione, si è conquistata ben 42 punti.