La cantante salentina Emma Marrone è stata ospite a Domenica In . E si è raccontata alla conduttrice Mara Venier, a cui ha svelato anche alcuni dettagli della sua vita privata. “Durante la prima settimana di lockdown non riuscivo a dormire. Poi ho cominciato a darmi da fare e ho ripreso la mia vita. Avrei voluto passare la quarantena con i miei genitori, ma per dare il buon esempio ho preferito restare a Roma”. È una tosta Marrone, che nel noto programma domenicale ha anche affrontato il dolore vissuto per la sua malattia. Infatti proprio un anno fa, nel settembre 2019, lei aveva annunciato uno stop forzato, per poter affrontare il ritorno del tumore che l’aveva colpita tanti anni prima. La sua lotta contro questo male è iniziata infatti quando aveva soli 24 anni. Ma non per questo ha voluto tacere, anzi. E Mara Venier le ha fatto tanti complimenti per questo suo coraggio. Emma, che aveva molti impegni professionali in quel periodo, non voleva nascondersi, ben sapendo di non poter “sparire nel nulla”. “Le persone sanno chi sono e magari partivano titoloni da un video magari “rubato” in clinica. Non volevo che si strumentalizzassero le cose. Ho rispetto di me stessa e della mia vita faccio come me mi pare, gli altri pensassero quello che vogliono”.

E alla Venier, la cantante ha confermato anche la bella notizia: è definitivamente guarita dalla terribile malattia. “Sono definitivamente uscita dalla malattia“, ha affermato, annunciando così la sua grande vittoria contro il tumore che la perseguitava da anni. È una vera luce alla fine del tunnel questa notizia, arrivata alla fine dello scorso agosto. Un’altra battaglia che si gioca la cantante è quella contro gli haters. Infatti è vero che sono tanti ad amarla, ma purtroppo non mancano gli “odiatori” sul web, sui quali però Emma non vuole perderci tempo. “Degli insulti social non mi frega niente. Ho 36 anni, di cose serie ne ho vissute nella mia vita, di queste cose non mi importa più. I miei genitori sono fieri di me, tutto il resto è noia”, ha affermato a testa alta la bravissima cantante.