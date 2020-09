Vediamo insieme che cosa ha confessato la bravissima e bellissima Emma Marrone, sulla sua vita che nessuno conosceva.

Lei è una cantante che lascia tutti senza parole per la sua bellezza e per la sua bravura, ed è molto attiva sul suo profilo social di Instagram.

Vediamo insieme che cosa ha confessato nelle ultime ore.

Emma Marrone: confessa un dettaglio particolare della sua vita

Come tutti ormai sappiamo, la bellissima Emma non ha problemi a raccontare quello che succede nella sua vita ai suoi ammiratori, come ha fatto anche in precedenza quando è stata colpita, nuovamente, da un brutto male.

Il tutto poi, fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi, ed i suoi ammiratori hanno festeggiato insieme a lei.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, al momento sta scalando le classiche grazie alla nuova canzone, dal titolo “latina”.

La possiamo vedere anche, per la prima volta, come giudice del programma musicale “X Factor”.

Il programma è iniziato da poco, ma sta già riscuotendo un grandissimo successo, e siamo solamente alla fase dei provini, prima che inizi il programma vero e proprio.

Ma torniamo al profilo social Instagram di Emma Marrone, che ha fatto una confessione sulla sua vita privata, particolare.

Ha infatti pubblicato una sua immagine mentre indossa un bellissimo pigiama a righe ed è senza trucco, ma il dettaglio, come la stessa Emma scrive nella didascalia è un’altro.

Ovvero, lei beve il caffè sempre nella stessa tazza e le piacciono i pigiami, ma chiede ai suoi ammiratori di fare una confessione nei vari commenti sotto la fotografia.

E voi cosa ne pensate di questa immagine di Emma Marrone? Quale confessione avete da fare riguardo ai pigiami?