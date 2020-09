Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: cosa rivela il loro ballo magnetico

Sembra un’intesa che va molto oltre il tango quello tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Dietro al loro ballo sensuale ci sarebbe dell’altro?

Non ha voluto confermare niente Milly Carlucci su uno dei super gossip dell’estate: una particolare intesa scoppiata tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Lui il maestro e lei la sua allieva, e si sono uniti di nuovo per un’altra edizione di “Ballando con le Stelle”, lo spettacolo RAI. Una intesa che va al di là della normalità per i rapporti tra maestro e discepola? Chi lo sa! Todaro non smentisce. “L’intesa c’è”, dice, ma si mette le mani avanti “ma ci conosciamo da una settimana”. Carlucci sembra gettare brace sul fuoco: “Sono molto belli insieme”, senza spiegare se con questo “insieme” parlasse del ballo magnetico che ha appassionato gli spettatori, oppure se dietro c’era qualcos’altro.

L’esibizione di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi è stata meravigliosa. Un ballo sensuale, appassionato, che ha scatenato il pubblico ed è valso loro applausi, punti ma anche qualche silenzio imbarazzato. L’intesa del ballerino con la conduttrice ed ex fidanzata di Matteo Salvini si poteva toccare con mano. Tutti zitti in studio, ad accompagnare quasi in estasi la loro esibizione, che i social netowrk hanno accolto con indicibile entusiasmo.

Entusiasmo per la performance ma anche per un possibile amore tra i due protagonisti. Su Twitter non sono mancate manifestazioni di “sostegno” dai followers. Non così per Selvaggia Lucarelli, che con una punta di acidità ha fatto sapere a Isoardi: “Trovati un fidanzato vero, non uno per i giornali”, le ha detto, suggerendo che la scelta fosse prodotto di un preciso calcolo fatto per alzare l’hype. La conduttrice non ha accolto e ha lasciato la pista a testa alta.