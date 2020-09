Benedetta Rossi nei guai: problemi con il dolce cagnolino Cloud

Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella casa di Benedetta Rossi, dove sono arrivati i primi problemi con il dolce Cloud.

Lei è una donna semplice e alla mano, e per questo motivo riesce a catturare l’attenzione su di se, non solamente per le ricette che propone, ma anche per quello che succede nella sua vita privata.

Stiamo parlando di Benedetta Rossi, vediamo cosa ha pubblicato nelle ultime ore e per quale motivo è triste.

Benedetta Rossi triste: problemi con il dolce cagnolino Cloud

Il suo programma, che va in onda il sabato su Real Time, fa sempre il pieno di telespettatori, ovvero Fatto in casa per voi.

I suoi libri sono sempre super richiesti, tanto che è in uscita a breve, la sua quinta opera, dove, Benedetta Rossi, ha già anticipato che ci saranno sia ricette, ma anche qualche trucchetto per la casa, e soprattutto anche le “Ricette di Marco”, che molto spesso lei prende in giro, perché non le trova utili!

Quindi una food blogger davvero molto amata, per via della sua semplicità nelle ricette, e per la sua innata simpatia.

Come tutti sappiamo, dato che è molto attiva sul suo profilo social di Instagram, qualche settimana addietro hanno perso il loro amato cagnolone Nuvola, dopo ben 17 anni.

Ma, per delle varie coincidenze, hanno da poco adottato un cucciolo, che fisicamente ricorda molto Nuvola, e che casualmente si chiama Cloud, ovvero nuvola in inglese.

Benedetta, però nelle ultime ore, ha pubblicato alcune stories, dove si mostra “triste” per via di un problema al nuovo arrivato.

Cloud, non riesce ad indossare la pettorina ad H, per i cani e poter legare poi il guinzaglio e portare a spasso il nuovo arrivato.

Perché essendo cucciolo, non sta fermo e si muove sempre, ed ovviamente rende difficile far indossare la pettorina.

Ma poi alla fine, dopo l’intervento di Marco sono riusciti a mettere la pettorina, ma nella storia successiva, mostrando che alla fine gli è stata tolta e messa la vecchia per uscire!

E voi avete avuto qualche problema, con un cucciolo appena portato a casa?