La super seguita Elettra Lamborghini ha dichiarato lei stessa di essere in crisi ed indecisa a solamente 4 giorni dal matrimonio. Cosa accade?

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente dal suo profilo social di Instagram, la bellissima Elettra Lamborghini a solamente quattro giorni dal grande evento.

Tutte le informazioni che sono disponibili.

Elettra Lamborghini: è indecisa su cosa fare a 4 giorni dal matrimonio!

Come tutti ormai sappiamo la bellissima e super seguita Elettra Lamborghini, tra pochissimi giorni convolerà a nozze con il suo amato Afrojack.

Ad occuparsi di tutta l’organizzazione del matrimonio, e ti tutto quello che può rendere speciale il grande giorno di Elettra, c’è al suo fianco Enzo Miccio.

Lui è una garanzia per tutti i matrimoni che organizza, perché riesce sempre a rendere unica, e a realizzare, ogni richiesta della sposa.

Ma torniamo alla bellissima Elettra, che qualche giorno fa ha passato l’ultima cena con il suo compagno, perché come tradizione vuole, si rivedranno solamente sull’altare.

Ma nelle ore passate da poco, Elettra ha sconvolto i suoi fan dichiarando che è indecisa su cosa fare.

Come possiamo vedere nei brevi video che ha pubblicato, ha detto di avere una crisi esistenziale, ma non ovviamente in merito al matrimonio, bensì su quale abito scegliere.

E ha mandato un messaggio ad Enzo Miccio alle 1,30 di notte, comunicandogli che vuole cambiarlo!.

La faccia terrorizzata di Enzo, passa poi a quella divertita e un po’ spaventata di Elettra, che come ogni sposa è in ansia per il grande passo.

E voi come avete passato i giorni prima del vostro matrimonio? Avete avuto particolati paure o tensioni, oppure eravate completamente tranquille?