La ballerina di Ballando con le Stelle sta meglio, dopo l’infortunio avuto. E accanto a lei c’è sempre il suo compagno di ballo, Raimondo Todaro

Il periodo è difficile per tutti e per lo più Elisa Isoardi non ha avuto fortuna. La bellissima ballerina si è esibita sabato in un sensualissimo ballo, ma era ferma, a causa di vari problemi alla caviglia, che l’hanno costretta alle stampelle ed a una fasciatura allo zinco. Finalmente però l’altro ieri è successo qualcosa di nuovo. Sempre insieme a Raimondo Todaro, che le è sempre al suo fianco, è andata a Villa Stuart, dove le hanno tolto la fasciatura allo zinco, mettendole invece un tutore.

Fortunatamente, le condizioni di Isoardi migliorano, e la prova è proprio il tutore, e le sedute di fisioterapia che ha iniziato a fare per curare il piede destro. E in nessun momento, nelle sue foto, la vediamo senza Raimondo Todaro. Lui è infatti sempre accanto a lei, anche nell’affrontare questo spiacevole imprevisto. L’infortunio della ex presentatrice de La Prova del Cuoco risale a qualche settimana. E lei ha anche rischiato di dover abbandonare Ballando con le Stelle. Anche se si è esibita, le sue condizioni, peggiorate, non lo permettevano più. E lei è stata costretta a prendersi qualche giorno di riposo, mettendo un’ingessatura e valendosi anche delle stampelle per potersi muovere. Lei aveva molta paura di dover dire addio allo show, ma ora, a quanto pare, la situazione è cambiata, e la speranza è tornata. In più, Isoardi è una vera guerriera: determinata a non mollare, si è esibita da seduta, per partecipare a tutti i costi.

E l’intesa tra Todaro e Isoardi non è passata inosservata neanche questa volta. Come non è sfuggito il dettaglio romantico: il cuoricino che lui ha disegnato sulla fasciatura della compagna di ballo.