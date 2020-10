La bravissima e bellissima Elisa Isoardi ha dichiarato delle parole bellissime su Raimondo Todaro confermando il loro sentimento.

La coppia che si è formata sotto i riflettori di Ballando con le stelle, formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, sembra che piano piano stia venendo alla luce.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore.

Elisa Isoardi su Raimondo Todaro: “E’ finalmente tornato da me!”

Le voci di una possibile unione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, sembra che piano piano si stanno confermando.

Precedentemente, sono stati fotografati da un giornale mentre si baciavano, e loro non hanno smentito nulla.

Qualche settimana fa Raimondo Todaro era stato ricoverato per un appendicite ed operato, e sabato Elisa Isoardi ha ballato da sola, cosa che non era mai successa in tutti questi anni del programma condotto da Milly Carlucci.

Il balletto è stato apprezzato molto dal pubblico, tanto che li possiamo vedere anche questo sabato in puntata.

Ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato Elisa Isoardi tramite il suo profilo social di Instagram che ha lasciato tutti senza parole, e che fa parlare di una loro effettiva relazione sentimentale.

Elisa ha infatti pubblicato alcune stories dove si mostra felicemente abbracciata a Raimondo e con tutta la sua estrema felicità comunica che è finalmente ritornato da lei.

Stanno iniziando probabilmente, le prove per sabato, ma ancora non possiamo saperlo con certezza su cosa faranno sabato in diretta.

A voi la coppia formata da Elisa e Raimondo piace oppure no? Cosa ne pensate dell’esibizione della scorsa settimana che ha fatto da sola Elisa?