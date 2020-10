Cecilia Rodriguez lascia tutti senza fiato: dal balcone si vede tutto-FOTO

Ormai la sua bellezza e la sua fama sono note a tutti, stiamo parlando di Cecilia Rodriguez, che ha lasciato tutti senza fiato in queste ore.

La bellissima Cecilia Rodriguez è la sorella minore di Belen, ma anche lei è diventata un personaggio molto conosciuto, quasi quanto la sorella.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore.

Cecilia Rodriguez lascia tutti senza fiato: dal balcone si vede tutto

La sua fama come influencer si è moltiplicata nel corso degli anni e, piano piano, non è più riconoscibile solamente come la sorella di Belen, ma ormai è famosa come Cecilia Rodriguez.

Ha partecipato a vari reality dove ha conosciuto anche il suo attuale compagno, ovvero Ignazio Moser.

Con lui, questa estate ci sono stati un po’ di problemi, tanto che non si vedeva più insieme ed hanno passato le vacanze separati.

Ma da pochissime settimane, sono usciti nuovamente allo scoperto e sono stati fotografati mentre si scambiavano un dolce bacio.

Quindi la coppia si è nuovamente formata, ed è tornato il sereno tra di loro, per la gioia di tutti gli ammiratori.

Cecilia è famosa anche per la sua estrema bellezza fisica, che lascia tutti senza parole, e perchè ormai è una influecer a tutti gli effetti.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo social di Instagram, che ha lasciato tutti senza parole.

Cecilia, indossa un ridottissimi costume nero a due pezzi, che lascia poco all’immaginazione, ma che esalta alla perfezione le sue forme.

Il costume che indossa, fa parte della nuova collezione della marca Me Fui, che ha insieme alla sorella Belen.

I commenti sono stati davvero moltissimi e quasi tutti le hanno fatto i complimenti per la sue perfetta forma fisica.

E voi cosa ne pensate sia del costume che di Cecilia Rodriguez? La seguite sul suo profilo social di Instagram?