Michelle Hunziker, il buongiorno ai fan: “Bella come il sole anche al mattino”

Michelle Hunziker attivissima sui social: i follower di Instagram la riempiono di complimenti per il suo post del buongiorno

La conduttrice rimane uno dei personaggi più amati della televisione. Da anni infatti è apprezzata non solo per la sue bellezza e doti fisiche, ma soprattutto per la bravura e la competenza. Da conduttrice riesce a dare il meglio di sé. Sia in trasmissioni leggere e di satira che in altre più impegnative. Le sue partecipazioni al giornale satirico Striscia la notizia o a Paperissima Sprint sono ormai classiche. Abbiamo potuto ammirare l’ex di Eros Ramazzotti anche alla conduzione di altri programmi, non ultimo All together now, il successo dello scorso inverno che ha visto la partecipazione anche di J-Ax. Programma che a breve dovrebbe ripartire, con l’attesa dei fan che non vedono l’ora di poter ammirare non solo la conduttrice, ma anche la trasmissione musicale che ha mostrato tanti talenti nella scorsa edizione. E che ha emozionato il pubblico con le storie che ha potuto raccontare. C’è da dire che Michelle Hunziker è attivissima anche sui social. Tantissimi sono i post che ha pubblicato durante l’estate, ma anche nell’ultimo periodo. E possiamo confermare che l’amore anche dei follower di Instagram nei suoi confronti è forte. Per toccare con mano la forza che la conduttrice ha sul web basta dare uno sguardo alla sua pagina ufficiale. Con i suoi 4,8 milioni di follower si piazza tra i personaggi pubblici più seguiti in Italia. Un numero che come detto certifica la sua forte popolarità. Nell’ultimo post che ha pubblicato la conduttrice ha mostrato la sua estrema bellezza che ha conquistato i follower. Che l’hanno riempita di complimenti dopo il post di buongiorno. “Bella come il sole anche di primo mattino” ha commentato un follower che non ha resistito al forte fascino della conduttrice. Che conferma numeri importanti anche sul web, facendo anche innamorare i suoi ammiratori che da sempre stravedono per lei.