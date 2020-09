Taylor Mega stuzzica i suoi follower per un motivo ben preciso. Anche quelli che la criticano per delle sue scelte che non sono condivise

Protagonista del web in tantissime occasioni, l’influencer friulana ha attirato ancora una volta su di sé l’attenzione su Instagram. E lo ha fatto con l’ennesimo video che ha evidenziato il suo fisico perfetto. E’ un momento molto importante per la bella e ribelle che nei giorni scorsi ha avuto la soddisfazione di presentare ai fan il suo primo libero “La bimba non c’è più”. Con un post ha voluto rendere partecipi della sua felicità tutti i follower di Instagram, che hanno avuto modo di complimentarsi con lei ed avere delle informazioni sul libro. I numeri della web influencer parlano chiaro, e vanno tutti a suo favore. Non c’è infatti un post che pubblichi in rete che non raggiunga un buon risultato. Il merito è del personaggio che si è costruita nel corso degli anni. Tante critiche ed applausi per lei, per comportamenti che non sempre sono stati impeccabili in passato. Ma in ogni caso la sua fama è cresciuta al punto di toccare quota 2,5 milioni di follower. Un risultato che come detto la proietta tra i personaggi pubblici, almeno per quel che riguarda il mondo del web.

La web influencer: “Sono tornata con i miei balletti impossibili”

Taylor Mega è oggettivamente una bellissima ragazza. Con un fisico perfetto e delle curve che non passano inosservate sul web. Nell’ultimo post ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori, che ne apprezzano le qualità indiscusse. La sua bellezza ed estrema sensualità l’hanno portata ad essere una ragazza molto seguita, per ovvi motivi soprattutto dal pubblico maschile. Che apprezza anche le sue doti caratteriali. La sua relazione con Tony Effe non è andata avanti per troppo tempo. I due ex si erano ritrovati dopo un periodo di allontanamento. Ma il ritorno di fiamma degli ultimi mesi non è durato molto. Poco male per lei che appare in grandissima forma, e che non vuole smettere di stupire i suoi ammiratori. Che crescono sempre di più su Instagram. Ma torniamo al video della web influencer che ha fatto impazzire i follower. Lo abbiamo pubblicato sotto per far giudicare voi le immagini che ha postato. Il commento è stato come sempre ironico e tagliente: “Sono tornata con i miei balletti impossibili! 😂 AMEN 💕 vi amo anche quando mi dite che non so farli 😂❤️”. Frase che racchiude tutto il carattere della bellissima friulana, che non da mai peso alle critiche, anche a quelle più feroci che riguardano fatti del passato. Il video ha mostrato le sue curve che hanno fatto impazzire i follower. Immagini che hanno fatto il pieno di like e commenti dal tono entusiastico. Come spesso accade per lei.