Romina Power ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram una foto di qualche anno fa che ha lasciato sbalorditi i suoi follower

La cantante è molto attiva nell’ultimo periodo sui social. Non solo per raccontare ai suoi follower le notizie della sua vita privata. Ma anche per attività sociali, che da sempre l’hanno vista in prima linea. Che si tratti di iniziative a favore degli animali, o in difesa dell’ambiente poco importa. Il suo impegno è massimo, soprattutto perché ha più volte sottolineato l’importanza della lotta all’inquinamento per difendere il nostro pianeta da una situazione critica. Tanti i post che hanno segnalato associazioni e movimenti che tanto si danno da fare per l’Italia per mantenere la loro mission nei vari settori. In verità la cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi è anche attenta alle tematiche di attualità, ai fatti di cronaca di tutto il mondo. In difesa dei popoli e dei bisognosi, il suo spirito è sempre dalla parte di chi soffre. Probabilmente anche perché la sua vita non è stata facile. La scomparsa della figlia Ylenia è stata un duro colpo per la famiglia, che è stata molto seguita anche per l’amore del pubblico che l’ha accompagnata fino ad oggi.

Nella foto la cantante è apparsa bellissima: tanti i complimenti dei fan

Romina Power ha superato la delusione per la separazione da Al Bano con molta filosofia. Il suo rapporto con Loredana Lecciso non è stato mai dei migliori. Anche perché lei nell’ultimo periodo, anche con l’appoggio dei figli, ha provato in tutti i modi di riavvicinarsi all’ex marito. Ma i tentativi sono stati vani, perché nonostante qualche apparizione in pubblico con lei, il cantante di Cellino San Marco ha mantenuto il rapporto con la Lecciso. Anche non sposandola ha chiarito di voler rimanere con lei. Nonostante ci sia sempre una profonda stima ed amicizia per l’ex moglie. Ma la cantante ha voluto reagire a questa situazione non piacevole. Anche grazie all’aiuto dei figli, che sono sempre stati al suo fianco. Soprattutto Yari, che ha voluto appoggiare le sue decisioni in ogni momento. Non accettando forse mai Loredana Lecciso. Romina ha pubblicato tanti post nell’ultimo periodo che fanno riferimento alla sua vita personale. Poco fa ha pubblicato una foto del passato, del periodo felice insieme ad Al Bano. Uno scatto che ha lasciato a bocca aperta i follower che hanno notato la bellezza assoluta della cantante. La foto (postata sopra) ha sbalordito i fan che non ricordavano la sua bellezza da giovane. Per qualcuno però questo scatto del passato riporta alla mente la sofferenza della cantante per la lontananza da Al Bano. E voi che ne pensate? Si tratta di un ricordo malinconico o di un distacco netto dal passato della cantante?