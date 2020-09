Diletta Leotta, la gonna lunga trasparente scatena i fan: “Si nota tutto”

Diletta Leotta infiamma il web con un post che evidenzia la sua bellezza. Ma c’è un dettaglio che scatena i follower di Instagram

La conduttrice e giornalista è una protagonista del web e della televisione. Tra i campi di calcio, la radio ed il web riesce ad attirare l’attenzione su di se grazie alla sua forte bellezza e sensualità. Non è la prima volta che il web si scatena alla pubblicazione di un suo post. Che si tratti di una storia o di una foto o video su Instagram il risultato è lo stesso. L’entusiasmo per la bellezza siciliana è sempre alto. Così come quello che riceve ad ogni sua uscita in televisione, che viene apprezzata dai telespettatori. soprattutto quelli sportivi che seguono la loro squadra del cuore su DANZ. La piattaforma che la vede impegnata nelle vesti di prima donna ed inviata dai campi. Ma il suo vero successo è quello che arriva dai social. Dove riesce ad esprimere il meglio di se. La sua popolarità ha raggiunto negli anni un altissimo livello, che l’ha fatta assurgere a personaggio pubblico amato. Probabilmente parliamo del personaggio femminile più amato dagli italiani. E lo si capisce ad ogni post che pubblica. Infatti nell’ultimo è stata definita dagli ammiratori come una bellezza inarrivabile. Il post lo abbiamo riproposto sotto, ed è stato un successo clamoroso. Sia in termini di like che di commenti, il risultato è stato clamoroso. Il vestitino che ha indossato ha mostrato una scollatura ma è stata la gonna lunga a far salire l’attenzione dei fan. Infatti, quasi trasparente, ha Diletta Leotta mostrato le ‘grazie’ della giornalista. Dettaglio che non è passato per nulla indifferente, e che ha esaltato il pubblico di Instagram. Post che anche stavolta ha fatto il pieno di like e di commenti dei follower che ormai si dicono pazzi di lei.