Georgina Rodriguez fa impazzire il web con un post che mette in evidenza le sue curve: lady Ronaldo in barca scatena i follower di Instagram

Il video che lady Ronaldo ha mostrato nelle Instagram stories ha fatto impazzire i follower, che si sono scatenati in una serie infinita di commenti di approvazione. Immagini che hanno fatto il classico giro del web, e che hanno messo in evidenza le curve bollenti della modella e ballerina. Nel corso dell’estate la compagna del campione della Juventus ha dato spettacolo sullo yacht che l’ha portata a godersi le vacanze in giro per l’Europa. Le foto e i video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram hanno fatto il classico giro del web. Con le curve bollenti che non sono passate inosservate. La compagna di Cristiano Ronaldo è una bellissima ragazza, considerata come una bellezza assoluta dal popolo dei social. Il suo seguito è da vera star, al pari del compagno. E lo testimoniano gli oltre 21 milioni di follower che la seguono. Un numero che le garantisce un successo clamoroso su tutti i post che pubblica. Anche l’ultimo video che ha regalato ai follower è stato un successo clamoroso. Appena nove secondi di immagini dalla barca che hanno messo in evidenza le sue curve. Tanti i commenti dei follower che si sono detti pazzi per la sua bellezza e sensualità. Un numero importante che ha confermato la sua popolarità. Con la fama e la celebrità del compagno, non poteva essere altrimenti. Con l’inizio della stagione calcistica che adesso sta entrando nel vivo, Georgina Rodriguez si dedicherà al compagno ed alla famiglia. Ma nei momenti di relax potrà ancora godersi qualche giornata di sole e mare in attesa dell’arrivo definitivo dell’autunno. Intanto, dai social continua a far sognare i suoi fan, con i post bollenti che continua a pubblicare. Il video di Lady Ronaldo lo abbiamo pubblicato sotto, a voi il giudizio.