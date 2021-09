Mara Venier: dolcissima dedica d’amore per il marito e “Botta di cul…”

Mara Venier si apre sui social e fa una dolcissima dedica d’amore per il marito, non dimenticando la sua solita ironia: “Botta di cul…”

Nonostante qualche problema fisico e l’età che avanza, superati da poco i 70 anni Mara Venier ci appare sempre solare ed energica come sempre; la storica conduttrice Rai è conosciuta da tutti come la “signora della domenica”, avendo raggiunto negli anni ’90 il successo in tv proprio con Domenica In.

Dopo gli inizi da attrice in classiche commedie all’italiana, la Venier si è affermata come conduttrice avendo una splendida carriera; adesso, mentre continua ad essere protagonista in tv, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza vivendosi pienamente l’amore col marito, per cui spende parole al miele.

Mara Venier, la dolce dedica d’amore al marito Nicola con tanto di ironia

Dopo la grande storia di “gioventù” con Jerry Calà, Mara ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel ’97; dopo di che ha frequentato per breve tempo l’attore italoamericano Armand Assante. Ha avuto due figli, Elisabetta (che l’ha resa nonna) e Paolo, l’una con l’attore Francesco Ferracini, l’altro con l’attore Pierpaolo Capponi.

Dal 2006 è però sposata con l’imprenditore e produttore cinematografico Nicola Carraro, con cui vive tutt’ora in armonia; finalmente la conduttrice veneziana sembra aver trovato la stabilità che da tempo cercava.

Proprio per questo, e per celebrare ancora una volta il loro amore, la Venier ha dedicato un post al marito Nicola, scrivendo per lui dolcissime parole piene comunque d’ironia, tratto distintivo della “zia”.

“Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati per la prima volta amore mio….sono passati 21 anni ed io ti amo sempre di più” scrive la conduttrice nella didascalia della foto che la ritrae con Nicola, celebrando l’incontro con suo marito.

“Sei tutto per me…amore ..amicizia…stima….il mio punto fermo ..il mio equilibrio” conclude la Venier, definendo l’incontro avvenuto con Nicola in quel lontano 19 settembre di tanti anni fa una vera e propria “botta di cul*”.

Quasi 80 mila i like per la foto che ritrae Mara e Nicola insieme al mare baciati dal sole; tantissimi i commenti e gli auguri, tra cui anche quella di Monica Leofreddi, Angela Melillo, Nino D’Angelo e Alba Parietti.

Dopo tanti anni insomma la coppia è più innamorata che mai, con la promessa di vivere ancora tanti anni felici insieme; Mara, tra poco, deciderà probabilmente di ritirarsi dalla tv e potrà ancora di più godere dei momenti insieme a suo marito.